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女網紅被老公槍殺！生前拍片揭尪戀童　親吻觸摸15歲女被撞見

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲女網紅吉爾森遭丈夫槍殺。（圖／翻攝自TikTok、gofundme，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國奧克拉荷馬州43歲女網紅吉爾森（Sara Gilson）在TikTok平台上跟風拍片，期間指控丈夫涉嫌戀童行為，影片瀏覽次數突破600萬次，不料影片發布10多天之後，她就在家中遭丈夫破門槍殺，對方隨後開槍自盡。據信她的丈夫被撞見親吻觸摸一名15歲少女。

拍片控丈夫涉戀童　女網紅：我也希望是開玩笑

每日郵報報導，吉爾森7月11日當時發布的影片是模仿「假裝接受Netflix紀錄片採訪」，也就是裝出坐下接受串流平台專訪的樣子，這原本多被用來調侃生活瑣事或搞笑內容，但吉爾森調侃因丈夫涉嫌戀童而導致的婚姻破裂。

吉爾森是2名孩子的母親，她在影片中寫道，「正準備迎接Netflix推出關於我那即將成前夫的紀錄片，因為我剛剛發現他是個戀童癖」，並補充說「我也希望我是在開玩笑」。

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

影片一出隨即引發關注，瀏覽次數突破600萬次。在這之後，吉爾森又發布另外2支影片，暗示過去所歷經的遭遇，提及「大家都在談論愛情，卻沒人談論女性友誼是如何真正拯救你的人生」、「希望那鬼東西再也別回來找我」。

過沒幾天，也就是7月23日，吉爾森在家中被48歲丈夫達菲（Jeremiah 'Shawn' Duffey）闖入住處槍殺，隨後達菲輕生死亡。

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

行徑揭發　對15歲少女下手

據悉，身為籃球隊教練的達菲親吻並觸碰隊上15歲女球員，且被另外一名教練撞見。少女母親在6月10日提交保護令申請，並聲稱達菲的不當行為包括在比賽旅行期間邀請少女到他的飯店房間，還試圖給錢封口。

吉爾森與丈夫2021年婚姻破裂，當時吉爾森兩度申請針對丈夫的保護令，但因未出庭導致保護令被駁回。

就在受害少女母親提交保護令的同一天，吉爾森也申請緊急保護令，指控達菲持有槍枝、威脅輕生。據信法官令達菲搬出住所，並與吉爾森保持至少100碼（約91公尺）的距離。

達菲從未因相關指控被捕，也未被控任何罪名。尚不清楚他在生前是否曾接受過調查。

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