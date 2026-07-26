女兒孫女姪女全遭毒手！　70歲戀童男「30年性侵11人」最小僅5歲

▲ 被告涉嫌性侵11名年幼女性。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡一名70歲男子日前在法庭上承認，長達30年來性侵11名年幼女性，受害者包括親生女兒、2名孫女、4名姪女及4名補習學生，其中年紀最小的事發時僅5歲。

《8視界新聞》報導，據檢察官陳述，被告最早於1994年對年僅9歲的姪女出手，事後姪女因受到驚嚇，找藉口拒絕前往補習。1997年起他將魔爪轉向親生女兒，獸行持續長達8年，直到女兒15歲那年在家中性侵得逞後被女兒踢開才終止，且當時他的妻子就在主臥房內。

2023年他故態復萌，趁2名孫女到訪時對她們毛手毛腳，其中小孫女受害時僅有5歲。同年8月小孫女將被告犯行告知母親，也就是被告的媳婦，追問之下大孫女也道出自身遭遇，媳婦隨即報警。被告女兒得知消息後則當場怒斥，「我受夠了！報警吧，我給過他機會了。」

法院資料更揭露被告並非初犯，過去便曾因侵犯補習班學生，兩度入獄服刑並受鞭刑，最近一次出獄時間為2021年，出獄後不久再犯。精神科醫師鑑定被告患有戀童癖，對青春期前女童存在性幻想，被認定是社會上的「危險人物」。被告也坦言，對孫女下手是因她們「剛好勾起他的欲望」。

罹患血癌的被告目前須靠輪椅代步，24日庭審中承認10項罪名，包括性侵、猥褻及違反兒童與青少年法令等，另有23項相關指控將於量刑時一併納入考量。檢察官請求法院判處32至36年有期徒刑，被告因病重為由請求從輕發落，案件定於9月10日宣判。