北約最高指揮部爆「實習生是間諜」！　加拿大華裔女被捕

▲ 位於比利時布魯塞爾的北約總部。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

比利時聯邦檢察官辦公室25日宣布，一名在北約歐洲盟軍最高司令部（SHAPE）擔任實習生的加拿大籍華裔女性，因涉嫌為第三國從事間諜活動，已於24日被捕。

綜合《路透》等外媒，根據檢察官辦公室聲明，該名女子同時被懷疑是某犯罪組織成員，但未披露其身分、為哪個國家工作或相關犯罪組織詳細資訊。

SHAPE是什麼？ 北約最高軍事指揮中樞

SHAPE為北約最高軍事指揮中心，位於比利時南部靠近法國邊境的城市蒙斯（Mons），負責規劃與執行北約32個成員國的所有聯合軍事行動，北約網路安全中心亦設於此。

SHAPE內部安全部門率先察覺異狀，隨即向比利時軍情機構通報，觸發後續的司法調查程序。調查人員在突襲逮捕前一天，對女子位於蒙斯的住所及其在SHAPE的工作地點展開搜索，隔天經法官裁定正式執行逮捕。

北約：作戰準備未受影響

SHAPE發言人歐唐納上校（Martin O'Donnell）表示，目前無任何跡象顯示北約或SHAPE的作戰準備、指揮管制或現行任務受到不利影響，正持續履行職責。

這起事件時間點頗為敏感，因北約正值美國總統川普對盟友施壓，要求各國將國防預算大幅提升至GDP的5%；各國同時持續警惕來自俄羅斯的安全威脅。

北約中國角力升溫 北京否認挑釁

北約2021年已將中國列為「安全挑戰」，批評北京推行不透明的軍事擴張及破壞穩定的假訊息行動；中方則否認相關指控，強調其軍事建設屬防禦性質。

比利時聯邦檢察官辦公室表示，由於調查仍在進行中，現階段不會進一步置評。加拿大外交部及其駐布魯塞爾大使館目前未做出回應。