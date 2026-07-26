美伊新戰線！葉門青年運動轟炸沙烏地石油設施　竄巨大煙柱

▲青年運動25日攻擊沙烏地阿拉伯位於吉贊的煉油廠，冒出巨大煙柱。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

儘管美國暫緩攻擊伊朗，也沒有傳出伊朗對鄰國發動攻擊的消息，但戰爭外溢跡象持續浮現，除了伊朗指控烏克蘭在裏海攻擊伊朗船隻，葉門叛軍青年運動（又譯胡塞）25日攻擊沙烏地阿拉伯紅海沿岸石油設施，其中一處更是冒出巨大煙柱。

路透、美聯社報導，儘管波灣情勢暫時緩和，青年運動與沙烏地阿拉伯之間爆發的衝突，顯示這場已擾亂荷莫茲海峽能源供應的戰爭，恐波及第二條主要航運路線，並重燃葉門內戰戰火。

青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）表示，該組織發射無人機與飛彈攻擊石油巨擘沙烏地阿美石油公司（Aramco）位在吉贊（Jizan）與揚布（Yanbu）的設施。路透社查證的社群媒體影片顯示，吉贊阿美煉油廠方向升起大量濃煙。

Yemen's Houthis say they have targeted oil facilities in Saudi Arabia owned by Aramco, in the latest escalation between the two sides.



Saudi authorities say they intercepted the missile and drone attacks. Yousef Mowry has more details from Sanaa. pic.twitter.com/JGIensbgx3 — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 26, 2026

兩名亞洲地區貿易消息人士透露，吉贊的燃油與石油儲存設施可能受損，阿美石油尚未回應置評請求。希臘安全部門消息人士證實，在揚布，有2枚瞄準石油設施發射的彈道飛彈遭希臘軍方以美國製愛國者飛彈系統攔截。

揚布是沙烏地阿拉伯主要的紅海石油港口，隨著伊朗封鎖荷莫茲海峽，該港已成為沙國石油繞道出口的關鍵路線。吉贊則是鄰近葉門邊境的紅海城市，其煉油廠每日最高可處理40萬桶原油。

在葉門，獲國際承認、由沙烏地支持的政府空軍攻擊青年運動在馬里卜省（Marib）與焦夫省的發射陣地與軍火庫。此前，沙烏地領導的軍事聯盟表示，已於24日轟炸胡塞武裝在紅海沿岸城市荷台達（Hodeidah）的軍事據點，但強調並未鎖定港口設施。葉門官員稱，葉門內戰雙方均在前線集結兵力。

沙烏地阿拉伯自青年運動攻占葉門首都沙那（Sanaa）以來，領導阿拉伯聯軍與青年運動交戰已逾十年。這場造成數十萬人因戰事與饑荒喪生的內戰，自2022年起已在停火協議下暫歇，但停火本月宣告破裂，青年運動實質上加入其伊朗盟友自5個月前遭美國與以色列攻擊以來所發動的更大規模戰爭。

青年運動已宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，青年運動領袖胡提（Abdul Malik al-Houthi）表示，所有沙烏地石油設施都可能成為攻擊目標。