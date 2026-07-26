日本男星「下海賣菜」限量1萬顆　崩潰帥臉笑翻百萬網友

▲日本演技派男星藤原龍也的臉印在萵苣的外包裝上，引起熱烈討論。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

最近去日本逛超市，可能會被嚇一跳，一顆顆翠綠的萵苣，外包裝上竟然印著日本演技派男星藤原龍也那張招牌、充滿戲劇張力的帥臉！這個名為「Cook Do」蠔油與藤原龍也聯名的「買下生菜」企劃，一推出就成了社群上的熱門話題，在社群上已吸引超過800萬觀看。

為什麼男神要「下海」賣菜？

▲看到藤原龍也的帥臉印在包裝上，笑翻百萬網友。（翻攝自X）

綜合日媒報導，這可不是什麼惡搞綜藝節目，背後其實藏著一個非常嚴肅的社會課題。近年來由於極端氣候與酷暑，對於主打「新鮮度」的長野縣來說，品質維持面臨了巨大考驗。同時，根據味之素的調查，竟然有超過6成的民眾坦言在家裡吃不完生菜，最後只能無奈丟掉，原因大多是「除了做生菜沙拉之外，真的不知道該怎麼煮，一整顆根本吃不完」。

為了拯救這個夏日蔬菜危機，味之素找來了JA全農長野合作，並大膽邀請藤原龍也跨界相挺。

為什麼是藤原龍也來跨界？

接到企劃時，連藤原龍也本人都忍不住在官方X上吐槽：「聽說『現在是生菜危機，能不能借你的臉用一下？』，我想說『好啊』，結果居然真的是『借臉』的工作。搞什麼鬼啊……我在賣場等你們喔。」

這段配合度極高的發言曝光後，笑翻一票網友，藤原龍也的經紀團隊也搞笑發文呼籲粉絲：「如果在路上看到，請務必告訴我們一聲！」

怎麼讓生菜瞬間消滅？

光靠男神的臉還不夠，這項企劃的核心武器是搭配味之素的萬能「Cook Do」蠔油。

只要翻到「藤原臉部フィルム（膠膜）」的背面，掃描上面的 QR Code，就能連進「レタス瞬間消滅レシピ」（生菜瞬間消滅食譜）網站。透過蠔油的多變調味，解鎖各種生菜的熟食加熱料理，讓全家人輕鬆把一整顆生菜吃光光，順便解決讓人頭痛的家庭食物浪費問題。

限量1萬個！要去哪裡才遇得到藤原菜？

這個超有梗的聯名生菜全日本限量只有 1 萬個，售完為止。首波已於7月21日正式開。JA全農長野的生產販售部長小林博也忍不住大讚：「第一次聽到企劃時真的很震驚，沒想到藤原先生會答應。成品出來後，這個衝擊感和精緻度簡直讓人起雞皮疙瘩！」

如果你剛好這幾天人在日本，經過這些超市時，不妨去架上找找看那位對著你眼神死、卻又努力幫忙賣菜的藤原龍也吧！



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