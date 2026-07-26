參戰美伊？烏克蘭襲擊伊朗商船　德黑蘭：將捍衛國家利益

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗25日譴責烏克蘭攻擊裏海一艘伊朗商船導致爆炸，造成一名船員死亡、另一名船員受傷。 伊朗視這起攻擊事件為侵略行為，稱將捍衛國家利益和安全。

烏克蘭攻擊裏海船隻 伊朗不滿

半島電視台、路透等報導，烏克蘭總統澤倫斯基25日證實烏軍在裏海遠程打擊行動取得顯著成果，攻擊目標包括一艘俄羅斯軍艦及用於運送與伊朗相關軍事貨物的船隻，但並未提及這些船隻的名稱、使用的武器或破壞程度。

在這之後，伊朗證實一艘伊朗商船在裏海遭攻擊，並證實造成1死1傷，譴責這波攻擊行動是侵略行為，召見烏克蘭駐德黑蘭臨時代辦，同時指責基輔企圖擴大俄烏戰爭。

伊朗外交部聲稱烏克蘭領導層已經承認此次襲擊，警告將捍衛其國家利益，並呼籲聯合國安理會、歐盟與國際社會做出堅決回應，追究此犯罪行為的肇事者和支持者的責任。伊朗重申，德黑蘭當局從未干預俄烏衝突。

半島電視台記者認為，伊朗對此感到非常不滿，烏克蘭對伊朗北部海岸的襲擊，給伊朗的海上貿易帶來額外壓力。

澤倫斯基：俄把衛星情資提供伊朗 助其飛彈攻擊

在伊朗發聲譴責之際，澤倫斯基表示，基輔已注意到俄羅斯將其在中東地區的衛星觀測情資提供給伊朗，協助伊朗在該地區進行飛彈攻擊。

澤倫斯基提到，基輔自7月初以來，已記錄到「俄羅斯對波灣國家及當地美軍設施進行積極的衛星監控。這些影像後續會出現在伊朗手中……同時俄羅斯針對這些地點的衛星影像與伊朗發動攻擊之間存在明顯關聯，無論是攻擊前的準備階段或攻擊後評估破壞程度，都能看出這種關聯性」。

澤倫斯基透露，光是19日與20日這兩天，俄羅斯衛星觀測範圍就涵蓋4個空軍基地，其中2座位於巴林、1座在約旦、1座在科威特。

伊朗與烏克蘭自2022年起關係交惡，起因是伊朗當時將「見證者」（Shahed）無人機售予俄羅斯，此後俄羅斯將其加以改良投入攻擊烏克蘭各城市。基輔表示，自俄羅斯入侵以來，已擊落超過4.4萬架這款伊朗設計的無人機。

烏克蘭也已將其無人機攔截系統與相關技術，提供給在美伊戰爭期間遭受伊朗攻擊的波灣國家政府，並已派遣反無人機專家前往卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯及科威特。