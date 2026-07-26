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柏林同志遊行「車衝撞人群」1死17傷　德總理誓言嚴懲

▲▼ 德國柏林年度同志大遊行26日發生車輛衝撞人群事件。（圖／路透）

▲柏林同志遊行發生車輛衝撞人群事件，造成1人死亡、17人受傷。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

德國柏林年度同志大遊行25日發生車輛衝撞人群事件，造成1人死亡、17人受傷，部分傷者有生命危險。這場原本歡樂的同志慶典被迫緊急中斷，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）誓言嚴懲這名嫌犯。

車輛衝撞群眾　撞到樹才停下

路透、法新社報導，這起事件發生在25日晚間10時左右，一輛白色車輛闖入布蘭登堡門（Brandenburg Gate）附近的蒂爾加滕公園，撞傷多人，直到撞上樹才停下來。德媒「畫報」（Bild）引述目擊者說法指出，一名男子從肇事車輛下來之後，徒步逃離現場。

只不過事發數小時後，還有許多細節仍不明朗。消防局透露，17名傷患中有8人重傷，其中3人有生命危險。

▲▼ 德國柏林年度同志大遊行26日發生車輛衝撞人群事件。（圖／路透）

▲一輛白車車輛闖入布蘭登堡門附近的蒂爾加滕公園，撞傷多人。（圖／達志影像／美聯社）

總理發聲　誓言嚴懲肇事嫌犯

針對這起事件，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）已發表聲明，稱將會嚴懲涉案人士。警方已找到疑似涉案車輛，但這輛車已遭棄置，目前正全力追查一名或多名肇事者。

根據警方的說法，已確認一名嫌犯身分，據信與伊斯蘭主義圈子有關。

▲▼ 德國柏林年度同志大遊行26日發生車輛衝撞人群事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲這場克里斯多福大街紀念日慶祝活動是歐洲規模最大的LGBTQ活動之一。（圖／達志影像／美聯社）

這場克里斯多福大街紀念日（Christopher Street Day）慶祝活動是歐洲規模最大的LGBTQ活動之一。參與活動的民眾麥西格（Julian Methig）直言，「這是同志社群最糟糕的日子之一，也是我個人希望永遠不必經歷的一天……我感到非常震驚」。

事實上，德國近年發生多起類似攻擊事件。今年5月，德國東部城市萊比錫（Leipzig）一名據信患有精神疾病的男子開車衝入市中心行人徒步區，造成2人死亡、3人重傷。2024年12月，德國東部城市馬德堡（Magdeburg）的耶誕市集發生汽車衝撞攻擊事件，造成多人死亡。

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