全面封鎖伊朗！美軍阿拉伯海「垂降登船查驗」　開火轟商船畫面曝

▲ 美軍登上查米納號查驗，確認合規後已放行。（圖／翻攝自X／@CENTCOM）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍持續對伊朗實施海上封鎖，美國中央司令部（CENTCOM）25日宣布，封鎖行動迄今已攔截並迫使12艘試圖突破封鎖的商船轉向，癱瘓2艘拒絕服從的船隻，並登上2艘船檢查，確保其完全合規。

美軍25日在阿拉伯海完成對非洲國家葛摩聯盟籍油輪「查米納號」（M/T Charminar）的登船查驗，並釋出以繩髓垂降登船的畫面，確認合規後已放行，該船目前恢復正常航行。

The U.S. naval blockade against Iran remains in full effect. As of July 25, CENTCOM has redirected 12 commercial vessels trying to run the blockade, disabled 2 that didn't comply, and boarded 2 to ensure total compliance.



Earlier today, U.S. forces completed a verification… pic.twitter.com/eyp1N2B9sO — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 25, 2026

油輪4度強闖被開火 拉文號失去動力

前一天則有一艘莫三比克籍油輪「拉文號」（M/T Lavine），在阿曼灣多次無視美軍警告，至少四度嘗試衝破封鎖線，美軍隨即開火導致該船失去動力，並公開擊中引擎室後爆炸起火畫面。

中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）上校24日向《美聯社》強調，軍方事先曾警告船員，但他們並未服從命令，美軍才採取行動。

「拉文號」目前已無法繼續開往伊朗。這也是美國本月稍早重啟封鎖以來，遭到癱瘓的第二艘商船。中央司令部強調，美軍對伊朗的海上封鎖持續全面執行中。

13晚空襲首度停歇 中東再添新戰線

另一方面，美軍連續13晚空襲伊朗後24日首度停歇，中東美國盟友也未通報伊朗新攻勢。但伊朗支持的葉門青年運動宣稱25日攻擊紅海沿岸沙烏地阿拉伯目標，報復沙國此前對其攻擊商船發動的反制，衝突威脅已蔓延至整個地區。