額頭一顆雀斑竟是癌！正妹拖3年確診黑色素瘤　擴散全身26歲病逝

▲ 席耶拉17日因皮膚癌病逝。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州26歲女子席耶拉（Alondra Sierra）19歲那年發現額頭上一顆雀斑顏色逐漸變深，但當時未察覺這是危險訊號，延誤整整3年才確診罹癌，17日因第四期轉移性黑色素瘤病逝，直到生命最後幾個月仍持續拍片呼籲大眾重視皮膚癌篩檢。

根據《紐約郵報》，席耶拉2022年確診時腫瘤已快速擴散，她隨即展開手術、免疫療法及放射治療等多種療程，但到了2024年癌細胞已蔓延至全身，包括頭骨、脊椎、肋骨、骨盆及腹部，今年初免疫治療宣告無效，6月又開始接受腦部放射治療。

席耶拉今年5月在黑色素瘤防治月期間錄製影片，坦言若當年能定期就診或找皮膚科醫師做全身皮膚檢查，或許就不會走到這一步，「皮膚癌不管你有多年輕，不管你感覺多健康，它不會等你」，「請不要讓你的故事變得跟我一樣。」

她在2024年大學畢業當年得知癌症擴散至全身，今年3月剛完成放射治療後不久，她坐在輪椅上正式歸化為美國公民，生前積極倡導防曬、反對過度使用美甲燈等人工紫外線設備，並呼籲每個人從頭皮、耳後、背部到腳底都要徹底自我檢查，盼能讓更多人在悲劇發生前及早就醫。

▲ 席耶拉生前致力呼籲大眾重視皮膚癌篩檢。（圖／翻攝自Instagram）

黑色素瘤是最危險的皮膚癌，擴散速度快且易入侵內臟，每年在美國造成逾8500人死亡，也是30歲以下年輕女性最常見的癌症類型之一，且發病率仍在攀升。

皮膚科醫師推廣「ABCDE」自我檢查原則，提醒民眾留意皮膚斑點是否出現不對稱（Asymmetry）、邊緣不規則（Border）、顏色不均（Color）、直徑超過6毫米（Diameter）及形狀或大小持續變化（Evolving）。