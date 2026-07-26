日本奈良「飛鳥藤原宮都」正式升格世界文化遺產！

▲日本飛鳥藤原宮都正式成為世界文化遺產。（圖／日本文化廳，下同）



記者王佩翊／編譯

舉辦於南韓釜山的聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會26日上午正式通過，將位於日本奈良縣的「飛鳥藤原宮都」列入世界文化遺產。消息一傳回日本，共同見證歷史瞬間的直播會場立刻響起歡呼與掌聲，眾人紛紛感動相擁慶祝這歷史性的一刻。

見證律令國家誕生！19處遺跡集結成獨一無二文化遺產

根據《讀賣電視台》報導，「飛鳥藤原宮都」由跨越奈良縣明日香村、橿原市與櫻井市的19處歷史遺跡所共同構成。其核心歷史價值在於展現了6世紀末起約100年間，日本如何逐步確立為基於律令制度的中央集權國家。透過「飛鳥宮跡」與「藤原宮跡」兩個連續時代的宮都演變，呈現出獨一無二的歷史軌跡，最終順利獲得世界遺產委員會全體一致審議通過。

奈良縣等地方政府早在2006年就向日本中央政府提出申請，希望將飛鳥與藤原遺跡群列入世界遺產預備名單。歷經長達20年的不懈努力與嚴格審查，如今終於順利跨過所有門檻，成功登錄為世界文化遺產。

350人齊聚直擊歷史瞬間！拉彩球慶祝20年願望達成

為了見證這關鍵的一刻，由奈良縣等單位組成的推進協議會，特別在橿原市的「橿原文化會館」舉辦現場直播活動。26日上午10時45分左右，釜山現場傳來正式通過的消息時，聚集在會場的350名相關人員與民眾頓時陷入沸騰，全場響起熱烈掌聲與歡呼聲，隨後更由代表拉動紅白繩索拉開慶祝彩球，現場洋溢著濃厚的喜悅氣氛。

在19處遺跡中擁有15處的明日香村村長森川裕一感性表示，「長久以來有各式各樣的人以不同方式支持著我們，讓飛鳥與藤原這片土地得以被美麗地保護下來。如今克服了重重關卡與考驗，終於確定登錄世界遺產，我由衷向大家表達最深切的感謝。」