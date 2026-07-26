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川普叫停襲擊伊朗？　美前防長爆背後「陰謀」：準備升級攻擊規模

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國媒體稱，美國總統川普喊停對伊朗的攻擊。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美伊局勢再度升溫！美國前國防部長馬克·艾斯培（Mark Esper）25日接受美媒《福斯新聞》採訪時指出，他認為總統川普正準備要升級對伊朗的軍事打擊，因為美軍已經一夜未發動攻擊，極有可能是為了進行大規模軍事行動前的重新部署與準備。

暫緩攻擊只是前奏？前防長爆美軍正「重新裝填」準備大作戰

報導指出，曾於川普第一任期內掌管五角大廈的艾斯培表示，美軍已經一個晚上未對伊朗發動突襲，但這並不代表局勢緩和，反而美軍很有可能正在「重新調整部署、準備、補充裝備，以應對規模更大、看起來像是『戰爭開端』的行動」。

艾斯培直言，「這可能只是24或48小時的短暫喘息。同時，川普當然將繼續維持封鎖。坦白說，我希望看到他將封鎖範圍擴大到全國所有類型的進出通道，無論是空中、海上還是陸路。」

斷絕資金切斷核武野心！逼伊朗重回談判桌

身為全面封鎖政策的支持者，艾斯培向節目主持人麥克·埃曼紐爾（Mike Emanuel）強調，「我是封鎖政策的堅定支持者，因為這能切斷伊朗所有的收入來源。如果他們沒有收入，就無法重建軍隊、無法追求核武野心，也無法繼續資助其代理人組織。」

此外，艾斯培也分析，由於川普目前仍將外交手段視為選項之一，因此這波軍事威脅與升級姿態，也可能是川普用來逼迫伊朗當局重新回到談判桌的極限施壓策略。

 
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