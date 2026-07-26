伊朗點名警告英國！　若助美作戰將成「合法攻擊目標」

▲ 在英國費爾福德皇家空軍基地，地面人員正為美軍B-52同溫層堡壘轟炸機裝載巡弋飛彈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發言人25日透過官媒伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）警告，若英國在任何美伊戰事中支持美方，英國將成為「明確且合法的攻擊目標」，同時點名波斯灣各國只要支持美國，也將面臨相同後果。

綜合《路透》等外媒，該名發言人還提到，美軍轟炸機近期曾使用英國軍事機場。英國此前允許美方使用英格蘭格洛斯特郡的費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）及美英共用的迪亞哥加西亞（Diego Garcia）空軍基地，用於英國政府所稱的「特定且有限的防禦目的」，以摧毀伊朗飛彈及發射裝置；衝突期間美國空軍B-1轟炸機也曾從費爾福德空軍基地起飛執行任務。

英國政府強調，此決策出於長期盟友的集體自衛及保護英國人員生命安全。對於美軍是否利用費爾福德基地執行對伊朗行動，英國國防部則未發表評論。

英國一再重申並未直接參與對伊朗軍事行動，此立場在新任首相柏南（Andy Burnham）就任後仍維持不變。政府發言人重申，「我們的武裝部隊已準備好隨時捍衛英國免受任何攻擊」，「包括皇家海軍、陸軍及皇家空軍先進裝備組成的多層次防空與飛彈防禦系統，並與北約盟國密切合作」，強調英國致力於遵守國際法，且絕不會被捲入更大規模衝突。