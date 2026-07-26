川普最後王牌曝！密謀「奪取伊朗濃縮鈾」　專家：史上最艱難任務

▲美國總統川普（Donald Trump）有意出動美軍，深入伊朗核設施奪取濃縮鈾。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美伊緊張局勢升至最高點！隨著外交談判深陷泥淖，美國政府傳出正在密謀一項美軍歷史上「最複雜、最危險」的絕密軍事行動，直接派遣幾千名地面部隊與特種部隊硬闖伊朗高度防禦的核設施，奪走並運出伊朗手中的「濃縮鈾」，徹底切斷其發展核武的可能性。

「軍事史上最複雜行動」！美軍擬派精銳強襲奪鈾

華府智庫「戰略與國際研究中心（CSIS）」副主任羅傑斯（Joseph Rodgers）指出，「我不願這麼說，但我認為要清楚伊朗手上的核原料，最有可能的方法就是採取軍事行動，因為談判的進展緩慢。」

這項高度複雜且極其危險的任務，預計將動員數千名地面部隊衝鋒陷陣，在避開地雷與陷阱的同時，於核設施周圍建立防禦封鎖線並守住空中走廊，再由一支小分隊進行實際回收作業。羅傑斯同時強調，這項任務的後勤與戰術難度將是史無前例的。

根據獨立媒體《The High Side》報導，執行這項絕密任務的精銳部隊可能包含海豹六隊（SEAL Team 6）銀色中隊、第75遊騎兵團第2營以及陸軍第21彈藥連。其中，第21彈藥連將專責處理並將濃縮鈾從遭受嚴重破壞的福爾多（Fordo）與伊斯法罕（Isfahan）核設施中安全運輸出來。國際原子能總署（IAEA）2025年的報告指出，伊朗擁有超過2萬磅（約9公噸）的濃縮鈾。

伊朗密設地雷陷阱！無突襲優勢恐成「硬仗」

這項計畫面臨極大的風險，羅傑斯直言，美軍必須一邊清除被摧毀的設施入口，一邊抵禦伊朗軍隊的猛烈反擊，同時還得開闢出一條安全的陸路撤離走廊，考驗美軍的後勤與持久作戰能力。

川普第一任期內曾任職國家安全委員會的戈德堡（Richard Goldberg）表示，伊朗方面早有準備，不僅在伊斯法罕設施周邊加強防禦、部署兵力，還在地下隧道內鋪設地雷與大量炸藥。

戈德堡補充說明，「目前這項任務完全沒有『突襲的奇襲優勢』，目標是固定的，我們知道在哪，伊朗人也知道我們知道。」

「鎬山」成最新打擊目標！恐上演馬杜洛式突襲

除了伊斯法罕與福爾多之外，位於納坦茲（Natanz）附近的「鎬山（Pickaxe Mountain）」已成為美軍的最新目標。據悉伊朗近期將數百台核離心機轉移至該處山洞內部。

戈德堡分析，若美軍評估空襲無法直接炸塌該地下山洞，就必須派特種部隊深入其中。這項任務可能類似先前在委內瑞拉首都卡拉卡斯逮捕前獨裁者馬杜洛（Nicolás Maduro）的突襲行動，特種部隊迅速滲透、精準安放炸藥將設施炸毀並立即撤離。