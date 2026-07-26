21歲孕婦遭綁架「剖腹取嬰」拋屍！　哥國去母留女恐怖命案

▲波托西遭綁架殺害，腹中胎兒消失。（圖／翻攝自Facebook）



記者王佩翊／編譯

哥倫比亞一名年僅21歲、懷孕8個月的孕婦原本再過幾周就要生產，沒想到卻遭人綁架，並強行剖腹將其子宮內的胎兒奪走，惡徒隨後將她殘忍刺死，用毯子包裹遺體後棄屍。目前當局已開出6.2萬美元（約新台幣198萬元）懸賞金，全力搜捕涉案兇手並緊急尋找失蹤的女嬰。

騙去拿新生兒禮物！21歲孕婦搭上機車後失蹤慘死

根據《紐約郵報》報導，21歲的瑪麗亞·卡米拉·波托西（María Camila Potosí）最後一次現身是在7月16日，當時她在哥倫比亞西南部城市卡利（Cali）的波爾沃里內斯（Polvorines）鎮，被人目擊到坐在一輛由一名女子騎乘的機車的後座，隨後便失去蹤影。

波托西的家人表示，當天她在男朋友家中，接到了一名在卡利孕婦中心認識的女子電話，對方聲稱要帶她去領取給寶寶的禮物。波托西隨後搭上對方的機車離去，不料竟是踏入死亡陷阱。

被害人的妹妹表示，死者當天預約了婦產科醫師，然而當天孩子的父親前往婦產科準備接她回家時，卻找不到人。當時家人以為她可能是去做美甲了，沒想到波托西就此失聯。

直到7月20日，警方在距離她家約4英里（約6.4公里）處發現了波托西的遺體。卡利大都會警察局長赫伯特·貝納維德斯（Gen. Herbert Benavídez）表示，波托西的遺體被數條毯子包裹著，身上有多處刺傷，且腹中8個月大的胎兒已被剖腹奪走。警方研判至少有4人以上參與了這起綁架與謀殺案。

▲波托西被監視器拍下，失蹤前曾搭上一名女子的機車。（圖／翻攝自Facebook）



假懷孕騙男友再下手？機車司機前男友急發聲喊冤

案件曝光後，一名名為卡洛斯·林孔（Carlos Rincón）的男子在社群媒體發布影片聲明，證實駕駛機車載走受害者的女子是他的前女友。他透露，前女友1月曾告訴他「自己懷孕了」，讓他當時非常興奮。

林孔焦急地澄清表示，很多人因為他是機車司機的前男友而懷疑他與這起綁架謀殺案有關，「但我與此完全無關，什麼都不知道！我的家人也是另一個受害者，我們當初信任她，以為她真的懷孕了。」

市長祭出6.2萬美元懸賞！心碎外婆淚喊：把孫女還給我

卡利市長亞歷杭德羅·埃德爾（Alejo Eder）宣布，市府將提供6.2萬美元（約新台幣198萬元）的懸賞金，徵求任何能逮捕涉案兇手及找到被搶走女嬰阿拉希亞（Alahia）下落的關鍵線索。

受害者的母親阿爾芭·戈梅斯（Alba Gomez）透過媒體對兇手呼籲，「我抱持著我寶貝孫女還活著的希望與信念，唯一的請求就是能找到她。我希望奪走我孫女的人能夠摸摸自己的良心，把她還給我。」