　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

21歲孕婦遭綁架「剖腹取嬰」拋屍！　哥國去母留女恐怖命案

▲▼21歲孕婦遭綁架「剖腹取嬰」拋屍！。（圖／翻攝自Facebook）

▲波托西遭綁架殺害，腹中胎兒消失。（圖／翻攝自Facebook）

記者王佩翊／編譯

哥倫比亞一名年僅21歲、懷孕8個月的孕婦原本再過幾周就要生產，沒想到卻遭人綁架，並強行剖腹將其子宮內的胎兒奪走，惡徒隨後將她殘忍刺死，用毯子包裹遺體後棄屍。目前當局已開出6.2萬美元（約新台幣198萬元）懸賞金，全力搜捕涉案兇手並緊急尋找失蹤的女嬰。

騙去拿新生兒禮物！21歲孕婦搭上機車後失蹤慘死

根據《紐約郵報》報導，21歲的瑪麗亞·卡米拉·波托西（María Camila Potosí）最後一次現身是在7月16日，當時她在哥倫比亞西南部城市卡利（Cali）的波爾沃里內斯（Polvorines）鎮，被人目擊到坐在一輛由一名女子騎乘的機車的後座，隨後便失去蹤影。

波托西的家人表示，當天她在男朋友家中，接到了一名在卡利孕婦中心認識的女子電話，對方聲稱要帶她去領取給寶寶的禮物。波托西隨後搭上對方的機車離去，不料竟是踏入死亡陷阱。

被害人的妹妹表示，死者當天預約了婦產科醫師，然而當天孩子的父親前往婦產科準備接她回家時，卻找不到人。當時家人以為她可能是去做美甲了，沒想到波托西就此失聯。

直到7月20日，警方在距離她家約4英里（約6.4公里）處發現了波托西的遺體。卡利大都會警察局長赫伯特·貝納維德斯（Gen. Herbert Benavídez）表示，波托西的遺體被數條毯子包裹著，身上有多處刺傷，且腹中8個月大的胎兒已被剖腹奪走。警方研判至少有4人以上參與了這起綁架與謀殺案。

▲▼21歲孕婦遭綁架「剖腹取嬰」拋屍！。（圖／翻攝自Facebook）

▲波托西被監視器拍下，失蹤前曾搭上一名女子的機車。（圖／翻攝自Facebook）

假懷孕騙男友再下手？機車司機前男友急發聲喊冤

案件曝光後，一名名為卡洛斯·林孔（Carlos Rincón）的男子在社群媒體發布影片聲明，證實駕駛機車載走受害者的女子是他的前女友。他透露，前女友1月曾告訴他「自己懷孕了」，讓他當時非常興奮。

林孔焦急地澄清表示，很多人因為他是機車司機的前男友而懷疑他與這起綁架謀殺案有關，「但我與此完全無關，什麼都不知道！我的家人也是另一個受害者，我們當初信任她，以為她真的懷孕了。」

市長祭出6.2萬美元懸賞！心碎外婆淚喊：把孫女還給我

卡利市長亞歷杭德羅·埃德爾（Alejo Eder）宣布，市府將提供6.2萬美元（約新台幣198萬元）的懸賞金，徵求任何能逮捕涉案兇手及找到被搶走女嬰阿拉希亞（Alahia）下落的關鍵線索。

受害者的母親阿爾芭·戈梅斯（Alba Gomez）透過媒體對兇手呼籲，「我抱持著我寶貝孫女還活著的希望與信念，唯一的請求就是能找到她。我希望奪走我孫女的人能夠摸摸自己的良心，把她還給我。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
國民黨凱道反毒油　綠委：「黨內三本柱」缺席代表不想幫鄭麗文背
S媽才憂要被趕出家！小S帶飛上海　母女機場互動被目擊
沈玉琳爆欠債3000萬！　昔黑暗時刻全說了
獨／「胃癌王」向下生長！高雄男定期檢驗未見異常　醫曝藏很深
「台灣必帶1物」行李裝滿　回國用光光！一票人秒懂：日本超難用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

額頭一顆雀斑竟是癌！正妹拖3年確診黑色素瘤　擴散全身26歲病逝

女兒孫女姪女全遭毒手！　70歲戀童男「30年性侵11人」最小僅5歲

女網紅被老公槍殺！生前拍片揭尪戀童　親吻觸摸15歲女被撞見

21歲孕婦遭綁架「剖腹取嬰」拋屍！　哥國去母留女恐怖命案

北約最高指揮部爆「實習生是間諜」！　加拿大華裔女被捕

日本奈良「飛鳥藤原宮都」正式升格世界文化遺產！

美伊新戰線！葉門青年運動轟炸沙烏地石油設施　竄巨大煙柱

告別惱人中間座！　聯合航空擬「砍位換空間」豪華升級

伊朗點名警告英國！　若助美作戰將成「合法攻擊目標」

日本男星「下海賣菜」限量1萬顆　崩潰帥臉笑翻百萬網友

藍營4青年絕食153小時反毒油　硬撐上台鞠躬20萬支持者爆掌聲

股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應

反指標女神巴逆逆買這檔慘賠30%超幹！給投資菜鳥建議「這檔必買」

網紅稱「淡江大橋救援回堵」　公路局影片澄清：僅8機車停等

不當梅西隊友！　世足爆紅40歲維德角門神加盟智利勁旅

韓國瑜開酸民進黨！　可改名「四推黨」：很怕下次推給秦始皇

15萬藍粉激喊加油！蔣萬安怒「我受夠了」　轟民進黨要為毒油下台

大稻埕夏日節開幕直擊！蜘蛛人「拿珍奶」成彩蛋　480秒煙火閃耀河岸

「萊爾校長」小編出事！　徐巧芯爆：拍反毒油影片遭刑事局敲門

蔣萬安才嗆725不上街反毒油「爛命一條」　王金平：我不會去

額頭一顆雀斑竟是癌！正妹拖3年確診黑色素瘤　擴散全身26歲病逝

女兒孫女姪女全遭毒手！　70歲戀童男「30年性侵11人」最小僅5歲

女網紅被老公槍殺！生前拍片揭尪戀童　親吻觸摸15歲女被撞見

21歲孕婦遭綁架「剖腹取嬰」拋屍！　哥國去母留女恐怖命案

北約最高指揮部爆「實習生是間諜」！　加拿大華裔女被捕

日本奈良「飛鳥藤原宮都」正式升格世界文化遺產！

美伊新戰線！葉門青年運動轟炸沙烏地石油設施　竄巨大煙柱

告別惱人中間座！　聯合航空擬「砍位換空間」豪華升級

伊朗點名警告英國！　若助美作戰將成「合法攻擊目標」

日本男星「下海賣菜」限量1萬顆　崩潰帥臉笑翻百萬網友

不能再依賴34歲孫興慜！FIFA提警告：應讓李康仁年輕球員接棒

額頭一顆雀斑竟是癌！正妹拖3年確診黑色素瘤　擴散全身26歲病逝

葉元之助理被打要蘇巧慧道歉　蘇競辦：不應政治操作

媽56歲乳癌離世…裘莉「有基因突變」13年前切除雙乳　吐真實心聲

S媽才憂要被趕出家！小S帶飛上海酒吧放鬆　母女機場互動被目擊

蔡壁如突宣布赴高雄佛光山　「短期出家修行！8／2再跟大家聯絡」

國民黨凱道反毒油　綠委：「黨內三本柱」缺席代表不想幫鄭麗文背書

出國藥品怎麼帶？藥師曝「四不原則」：保留原包裝勿忘處方箋

爆紅遊戲《超級變色龍》驚傳DC遭駭　團隊急澄清「遊戲安全」

嘉邑保南境土地公建廟300年　9/19百陣頭大遶境

股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應

國際熱門新聞

美13天來首次未襲伊朗　美媒：川普親自喊停

老父突喊「不用給孝親費」　兒回家見真相心碎

AV女優慘裝「人工肛門」！鬼畜製作人性侵出獄當網紅...引爆眾怒

美軍阿拉伯海「垂降登船」查驗畫面曝

前銀行員揭密　真正有錢人「3件事絕不做」

美前國防部長爆：川普準備升級對伊攻擊

澤倫斯基曝：俄擬徵3萬北韓兵參戰

川普最後王牌曝！密謀「奪取伊朗濃縮鈾」

只是好玩？虎鯨撞碎翻車魚

身價腰斬　馬斯克自嘲「前兆元男」

奈良「飛鳥藤原宮都」正式升格世界文化遺產！

哈薩克總統與普丁同台：是該凍結俄烏衝突的時候了

熱浪襲美國中部！　逾37度高溫籠罩7000萬人

AV女優轉戰政壇！當選參議員

更多熱門

相關新聞

AV女優轉戰政壇！當選參議員

AV女優轉戰政壇！當選參議員

哥倫比亞成人女星進軍政壇！曾以藝名「阿瑪蘭塔·漢克（Amaranta Hank）」在成人影壇紅極一時的前色情女星、現年33歲的戴西·亞歷山德拉·奧馬尼亞·奧蒂斯（Deyci Alejandra Omana Ortiz）20日正式宣誓就任哥倫比亞左翼政黨「歷史公約（Historic Pact）」的參議員。她誓言將利用自己的立法權限，全力為成人內容創作者爭取社會安全保障與法律權益。

女球迷「上空」慶晉級　狂震8秒摔車

女球迷「上空」慶晉級　狂震8秒摔車

哥倫比亞無緣8強　萬人迷J羅悲情謝幕

哥倫比亞無緣8強　萬人迷J羅悲情謝幕

PK大戰4比3勝出　瑞士挺進最終8強

PK大戰4比3勝出　瑞士挺進最終8強

哥倫比亞戰瑞士　賭盤稱恐成割喉激戰

哥倫比亞戰瑞士　賭盤稱恐成割喉激戰

關鍵字：

哥倫比亞孕婦命案剖腹奪嬰懸賞追兇失蹤女嬰

讀者迴響

熱門新聞

人妻陪病變陪睡！約主治醫師路邊車震

強又大！　新颱風「白海豚」可能生成

「台灣必帶1物」行李箱裝滿！大票人秒懂：日本超難用

今明「雨最大」　午後全台變天

哈蘭德搭私人飛機曬愛馬仕巨包

數十萬人上凱道？　四叉貓估4到5萬之間：這數字已經很多人了

關冷氣「老爸堅持多做1步」！師傅：真的省維修費

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

生2寶後拒絕無套！「夫氣到冷戰2周」妻傻眼

存「千張0050」　素人大媽看2指標

考上涼缺！30歲公務員「1原因」想離職

老公約砲陸女！兩性專家找美籍男一夜情報復

AV女優出國遭疑賣春！被關牢房「外露馬桶飄異味」

獨／愛兒徐新洋股災慘套牢　徐乃麟拋重話「真不了解他在幹嘛」

20萬人凱道怒吼「反毒油」　總統府回應了

更多

最夯影音

更多
藍營4青年絕食153小時反毒油　硬撐上台鞠躬20萬支持者爆掌聲

藍營4青年絕食153小時反毒油　硬撐上台鞠躬20萬支持者爆掌聲
股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應

股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應

反指標女神巴逆逆買這檔慘賠30%超幹！給投資菜鳥建議「這檔必買」

反指標女神巴逆逆買這檔慘賠30%超幹！給投資菜鳥建議「這檔必買」

網紅稱「淡江大橋救援回堵」　公路局影片澄清：僅8機車停等

網紅稱「淡江大橋救援回堵」　公路局影片澄清：僅8機車停等

不當梅西隊友！　世足爆紅40歲維德角門神加盟智利勁旅

不當梅西隊友！　世足爆紅40歲維德角門神加盟智利勁旅

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面