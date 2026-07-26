　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

告別惱人中間座！　聯合航空擬「砍位換空間」豪華升級

告別惱人中間座！聯合航空擬「砍位換空間」　豪華升級瞄準付費旅客

▲中間座位因缺乏私人空間、無法掌握扶手使用權，往往被視為搭機體驗中的最大缺點之一。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國聯合航空（United Airlines）宣布，將在今年秋季投入服務的新型客機上，取消部分經濟艙中間座位，改提供旅客更寬敞的空間與額外桌板。這項新設計被視為航空公司近年積極發展「分級服務」策略的一環，透過增加舒適度吸引願意支付更高票價的旅客，同時提升營收。

CNN報導，聯合航空表示，新款客機的「豪華經濟艙（Economy Plus）」區域將取消2個中間座位，讓鄰近乘客獲得更多手肘活動空間，並增加額外置物桌板。不過，這項舒適升級並非免費服務，旅客仍需支付額外費用才能選購。

聯合航空商務長諾塞拉（Andrew Nocella）表示，公司希望在每個艙等中提供旅客更多選擇與價值，並相信新的座位安排能受到消費者歡迎。長期以來，中間座位一直是航空旅客最不願選擇的位置之一。與航班取消、飛行途中嬰兒哭鬧等情況相比，中間座位因缺乏私人空間、無法掌握扶手使用權，往往被視為搭機體驗中的最大缺點之一。

近年美國大型航空公司逐漸改變經營策略，不再只依靠票價競爭，而是將經濟艙進一步細分，推出更多付費升級選項。從基本經濟艙、豪華經濟艙，到商務艙及高級套房座位，各航空公司藉由不同舒適程度滿足不同消費族群，也讓願意付費的旅客支撐更高收益。

達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）日前向投資人表示，過去航空公司的票價分類較為單純，如今業界持續增加更多產品層級，以滿足旅客多元需求。鎖定高消費旅客，已成為聯合航空、達美航空及美國航空的重要營運方向。即使過去以低票價聞名的航空公司，例如西南航空、捷藍航空及邊疆航空，也開始推出更舒適的座位與額外付費服務。

市場數據顯示，高級座位需求正在帶動航空公司營收成長。今年第二季，聯合航空高級座位收入較去年同期增加16％，高於基本經濟艙11％的成長幅度；達美航空高級座位收入則成長17％，主艙收入僅增加8％。相較之下，主打低票價的航空市場近年面臨壓力，甚至曾以超低票價模式吸引旅客的精神航空（Spirit Airlines）也在今年5月停止營運。

此次取消中間座位的設計，將率先應用於聯合航空的新型空中巴士A321XLR客機。該機原本配置152個座位，取消兩席後將剩下150個座位。旅遊產業分析師哈特維爾特（Henry Harteveldt）指出，減少座位數可能帶來額外成本效益。依照美國聯邦航空管理局（FAA）規定，飛機每50個乘客座位需配置至少1名空服員，因此降低座位數可能讓航空公司在部分航班減少人力需求。

不過，聯合航空表示，A321XLR執飛跨大西洋長程航線時，即使取消部分座位，仍將維持原有空服員配置。航空業者也看準旅客對舒適空間的需求，認為即使減少座位數，只要能提高單一座位價格，仍可能抵銷容量下降造成的損失。

航空新聞網站From the Tray Table作者格里夫（Zack Griff）表示，對於追求低價的旅客而言，飛機後方的中間座位仍可能是可接受選項；但豪華經濟艙旅客通常願意支付更多費用換取舒適，因此中間座位往往最難銷售。

他指出，在豪華經濟艙中增加少量「額外手肘空間」座位，是航空公司創造新產品層級的簡單方式。這類座位價格預計會高於一般豪華經濟艙，但仍低於商務艙等高級產品。

聯合航空表示，新座位的具體價格將於今年稍晚公布。業界分析認為，航空公司可能先以較低價格推出新服務，再依市場需求逐步調整票價。隨著航空業從單純追求載客量，轉向提升每名旅客收益，取消中間座位不只是改善乘坐體驗，也反映航空公司透過「舒適分級」創造新收入來源的趨勢。

延伸閱讀
離婚後公婆還能使喚前媳婦？　一票人傻眼：結婚也沒資格強迫
兒童台最紅哥哥姐姐是誰？網一面倒點名她：當初全台都認識
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
國民黨凱道反毒油　綠委：「黨內三本柱」缺席代表不想幫鄭麗文背
S媽才憂要被趕出家！小S帶飛上海　母女機場互動被目擊
沈玉琳爆欠債3000萬！　昔黑暗時刻全說了
獨／「胃癌王」向下生長！高雄男定期檢驗未見異常　醫曝藏很深
「台灣必帶1物」行李裝滿　回國用光光！一票人秒懂：日本超難用

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

額頭一顆雀斑竟是癌！正妹拖3年確診黑色素瘤　擴散全身26歲病逝

女兒孫女姪女全遭毒手！　70歲戀童男「30年性侵11人」最小僅5歲

女網紅被老公槍殺！生前拍片揭尪戀童　親吻觸摸15歲女被撞見

21歲孕婦遭綁架「剖腹取嬰」拋屍！　哥國去母留女恐怖命案

北約最高指揮部爆「實習生是間諜」！　加拿大華裔女被捕

日本奈良「飛鳥藤原宮都」正式升格世界文化遺產！

美伊新戰線！葉門青年運動轟炸沙烏地石油設施　竄巨大煙柱

告別惱人中間座！　聯合航空擬「砍位換空間」豪華升級

伊朗點名警告英國！　若助美作戰將成「合法攻擊目標」

日本男星「下海賣菜」限量1萬顆　崩潰帥臉笑翻百萬網友

藍營4青年絕食153小時反毒油　硬撐上台鞠躬20萬支持者爆掌聲

股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應

反指標女神巴逆逆買這檔慘賠30%超幹！給投資菜鳥建議「這檔必買」

網紅稱「淡江大橋救援回堵」　公路局影片澄清：僅8機車停等

不當梅西隊友！　世足爆紅40歲維德角門神加盟智利勁旅

韓國瑜開酸民進黨！　可改名「四推黨」：很怕下次推給秦始皇

15萬藍粉激喊加油！蔣萬安怒「我受夠了」　轟民進黨要為毒油下台

大稻埕夏日節開幕直擊！蜘蛛人「拿珍奶」成彩蛋　480秒煙火閃耀河岸

「萊爾校長」小編出事！　徐巧芯爆：拍反毒油影片遭刑事局敲門

蔣萬安才嗆725不上街反毒油「爛命一條」　王金平：我不會去

額頭一顆雀斑竟是癌！正妹拖3年確診黑色素瘤　擴散全身26歲病逝

女兒孫女姪女全遭毒手！　70歲戀童男「30年性侵11人」最小僅5歲

女網紅被老公槍殺！生前拍片揭尪戀童　親吻觸摸15歲女被撞見

21歲孕婦遭綁架「剖腹取嬰」拋屍！　哥國去母留女恐怖命案

北約最高指揮部爆「實習生是間諜」！　加拿大華裔女被捕

日本奈良「飛鳥藤原宮都」正式升格世界文化遺產！

美伊新戰線！葉門青年運動轟炸沙烏地石油設施　竄巨大煙柱

告別惱人中間座！　聯合航空擬「砍位換空間」豪華升級

伊朗點名警告英國！　若助美作戰將成「合法攻擊目標」

日本男星「下海賣菜」限量1萬顆　崩潰帥臉笑翻百萬網友

不能再依賴34歲孫興慜！FIFA提警告：應讓李康仁年輕球員接棒

額頭一顆雀斑竟是癌！正妹拖3年確診黑色素瘤　擴散全身26歲病逝

葉元之助理被打要蘇巧慧道歉　蘇競辦：不應政治操作

媽56歲乳癌離世…裘莉「有基因突變」13年前切除雙乳　吐真實心聲

S媽才憂要被趕出家！小S帶飛上海酒吧放鬆　母女機場互動被目擊

蔡壁如突宣布赴高雄佛光山　「短期出家修行！8／2再跟大家聯絡」

國民黨凱道反毒油　綠委：「黨內三本柱」缺席代表不想幫鄭麗文背書

出國藥品怎麼帶？藥師曝「四不原則」：保留原包裝勿忘處方箋

爆紅遊戲《超級變色龍》驚傳DC遭駭　團隊急澄清「遊戲安全」

嘉邑保南境土地公建廟300年　9/19百陣頭大遶境

【是要準備搞事情？】三隻貓貓冰箱上排排坐！一起直盯奴才XD

國際熱門新聞

美13天來首次未襲伊朗　美媒：川普親自喊停

老父突喊「不用給孝親費」　兒回家見真相心碎

AV女優慘裝「人工肛門」！鬼畜製作人性侵出獄當網紅...引爆眾怒

美軍阿拉伯海「垂降登船」查驗畫面曝

前銀行員揭密　真正有錢人「3件事絕不做」

美前國防部長爆：川普準備升級對伊攻擊

澤倫斯基曝：俄擬徵3萬北韓兵參戰

川普最後王牌曝！密謀「奪取伊朗濃縮鈾」

只是好玩？虎鯨撞碎翻車魚

身價腰斬　馬斯克自嘲「前兆元男」

奈良「飛鳥藤原宮都」正式升格世界文化遺產！

哈薩克總統與普丁同台：是該凍結俄烏衝突的時候了

熱浪襲美國中部！　逾37度高溫籠罩7000萬人

AV女優轉戰政壇！當選參議員

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

人妻陪病變陪睡！約主治醫師路邊車震

強又大！　新颱風「白海豚」可能生成

「台灣必帶1物」行李箱裝滿！大票人秒懂：日本超難用

今明「雨最大」　午後全台變天

哈蘭德搭私人飛機曬愛馬仕巨包

數十萬人上凱道？　四叉貓估4到5萬之間：這數字已經很多人了

關冷氣「老爸堅持多做1步」！師傅：真的省維修費

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

生2寶後拒絕無套！「夫氣到冷戰2周」妻傻眼

存「千張0050」　素人大媽看2指標

考上涼缺！30歲公務員「1原因」想離職

老公約砲陸女！兩性專家找美籍男一夜情報復

AV女優出國遭疑賣春！被關牢房「外露馬桶飄異味」

獨／愛兒徐新洋股災慘套牢　徐乃麟拋重話「真不了解他在幹嘛」

20萬人凱道怒吼「反毒油」　總統府回應了

更多

最夯影音

更多
藍營4青年絕食153小時反毒油　硬撐上台鞠躬20萬支持者爆掌聲

藍營4青年絕食153小時反毒油　硬撐上台鞠躬20萬支持者爆掌聲
股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應

股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應

反指標女神巴逆逆買這檔慘賠30%超幹！給投資菜鳥建議「這檔必買」

反指標女神巴逆逆買這檔慘賠30%超幹！給投資菜鳥建議「這檔必買」

網紅稱「淡江大橋救援回堵」　公路局影片澄清：僅8機車停等

網紅稱「淡江大橋救援回堵」　公路局影片澄清：僅8機車停等

不當梅西隊友！　世足爆紅40歲維德角門神加盟智利勁旅

不當梅西隊友！　世足爆紅40歲維德角門神加盟智利勁旅

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面