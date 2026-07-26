告別惱人中間座！　聯合航空擬「砍位換空間」豪華升級

▲中間座位因缺乏私人空間、無法掌握扶手使用權，往往被視為搭機體驗中的最大缺點之一。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國聯合航空（United Airlines）宣布，將在今年秋季投入服務的新型客機上，取消部分經濟艙中間座位，改提供旅客更寬敞的空間與額外桌板。這項新設計被視為航空公司近年積極發展「分級服務」策略的一環，透過增加舒適度吸引願意支付更高票價的旅客，同時提升營收。

CNN報導，聯合航空表示，新款客機的「豪華經濟艙（Economy Plus）」區域將取消2個中間座位，讓鄰近乘客獲得更多手肘活動空間，並增加額外置物桌板。不過，這項舒適升級並非免費服務，旅客仍需支付額外費用才能選購。

聯合航空商務長諾塞拉（Andrew Nocella）表示，公司希望在每個艙等中提供旅客更多選擇與價值，並相信新的座位安排能受到消費者歡迎。長期以來，中間座位一直是航空旅客最不願選擇的位置之一。與航班取消、飛行途中嬰兒哭鬧等情況相比，中間座位因缺乏私人空間、無法掌握扶手使用權，往往被視為搭機體驗中的最大缺點之一。

近年美國大型航空公司逐漸改變經營策略，不再只依靠票價競爭，而是將經濟艙進一步細分，推出更多付費升級選項。從基本經濟艙、豪華經濟艙，到商務艙及高級套房座位，各航空公司藉由不同舒適程度滿足不同消費族群，也讓願意付費的旅客支撐更高收益。

達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）日前向投資人表示，過去航空公司的票價分類較為單純，如今業界持續增加更多產品層級，以滿足旅客多元需求。鎖定高消費旅客，已成為聯合航空、達美航空及美國航空的重要營運方向。即使過去以低票價聞名的航空公司，例如西南航空、捷藍航空及邊疆航空，也開始推出更舒適的座位與額外付費服務。

市場數據顯示，高級座位需求正在帶動航空公司營收成長。今年第二季，聯合航空高級座位收入較去年同期增加16％，高於基本經濟艙11％的成長幅度；達美航空高級座位收入則成長17％，主艙收入僅增加8％。相較之下，主打低票價的航空市場近年面臨壓力，甚至曾以超低票價模式吸引旅客的精神航空（Spirit Airlines）也在今年5月停止營運。

此次取消中間座位的設計，將率先應用於聯合航空的新型空中巴士A321XLR客機。該機原本配置152個座位，取消兩席後將剩下150個座位。旅遊產業分析師哈特維爾特（Henry Harteveldt）指出，減少座位數可能帶來額外成本效益。依照美國聯邦航空管理局（FAA）規定，飛機每50個乘客座位需配置至少1名空服員，因此降低座位數可能讓航空公司在部分航班減少人力需求。

不過，聯合航空表示，A321XLR執飛跨大西洋長程航線時，即使取消部分座位，仍將維持原有空服員配置。航空業者也看準旅客對舒適空間的需求，認為即使減少座位數，只要能提高單一座位價格，仍可能抵銷容量下降造成的損失。

航空新聞網站From the Tray Table作者格里夫（Zack Griff）表示，對於追求低價的旅客而言，飛機後方的中間座位仍可能是可接受選項；但豪華經濟艙旅客通常願意支付更多費用換取舒適，因此中間座位往往最難銷售。

他指出，在豪華經濟艙中增加少量「額外手肘空間」座位，是航空公司創造新產品層級的簡單方式。這類座位價格預計會高於一般豪華經濟艙，但仍低於商務艙等高級產品。

聯合航空表示，新座位的具體價格將於今年稍晚公布。業界分析認為，航空公司可能先以較低價格推出新服務，再依市場需求逐步調整票價。隨著航空業從單純追求載客量，轉向提升每名旅客收益，取消中間座位不只是改善乘坐體驗，也反映航空公司透過「舒適分級」創造新收入來源的趨勢。

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