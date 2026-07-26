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熱浪襲美國中部！　逾37度高溫籠罩7000萬人

▲美國熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國熱浪。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國本周末起至下周將迎來大範圍危險高溫，中部大片地區將受到「熱穹頂」（heat dome）影響，從德州達拉斯一路延伸至北達科他州，部分地區氣溫將飆破華氏100度（約攝氏37.8度），約7000萬人處於高溫警報範圍內。

美聯社報導，氣象專家指出，「熱穹頂」現象會將熱空氣困在地表上空，導致高溫持續累積，夜間氣溫也難以明顯下降，民眾幾乎沒有喘息機會。加上高濕度影響，體感溫度將比實際氣溫更加炎熱，高溫壓力也會隨著時間持續增加。

這波熱浪將橫跨美國大片區域，從西南部沙漠延伸至墨西哥灣沿岸，並一路北上影響中西部及北美大平原。氣象單位預測，科羅拉多州丹佛地區氣溫可能比往年同期高出華氏10至15度（約攝氏5.6至8.3度），有機會刷新部分高溫紀錄。

目前美國國家氣象局（National Weather Service）已對內布拉斯加州西部等地發布極端高溫警報，25日至26日最高氣溫預估可達華氏108度（約攝氏42度）。

氣象預報顯示，熱浪將持續一整週，就連向來氣候較為溫和的蒙大拿州及懷俄明州部分地區，氣溫也預料將突破華氏100度。

針對極端高溫是否與氣候變遷有關，專家表示，雖然單一熱浪事件難以直接歸因於氣候變遷，但長期趨勢已相當明顯。非營利組織氣候中心（Climate Central）計畫長柏辛（Andy Pershing）指出，燃燒化石燃料導致大氣中的二氧化碳濃度持續增加，使極端高溫發生得更頻繁、更加劇烈。

柏辛表示，「我們現在正親身經歷1990年代氣候模型所預測的情境，也就是極端熱浪變得更頻繁、更劇烈，溫度異常幅度更大，濕度與夜間氣溫同步升高，這些都已成為當代氣候的重要特徵。」

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