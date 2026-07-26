美13天來首次未襲伊朗　美媒：川普親自喊停

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普24日叫停原定對伊朗的空襲行動，此前，美軍連續13天都對伊朗發動空襲攻擊。美媒指出，川普此舉反映他希望為外交談判保留更多空間，同時認為現階段空襲已達成預期效果，但若情勢有變，美方仍準備隨時升高軍事行動。

▲美國總統川普。（圖／路透）



Axios引述消息人士指出，在過去近兩周內，川普幾乎每天下午都會批准軍方提交的對伊朗打擊計畫。不過，24日他收到當天的作戰方案後，不僅未批准，還親自下令軍方取消空襲。

消息人士表示，川普認為目前無須重新展開大規模軍事行動，希望讓外交斡旋持續推進。不過，目前仍不清楚這項停止攻擊命令僅限當天，或將維持一段時間。

報導指出，美軍仍持續擬定一旦局勢升高即可恢復大規模作戰的相關計畫，但截至目前，川普尚未下達相關命令。

在叫停空襲後，川普當天稍晚於白宮向媒體表示，伊朗在談判中的態度已變得「認真」，但也強調，美國已做好準備，必要時將迅速升高軍事行動。

Axios另引述以色列官員表示，以色列政府與軍方原先預期美國24日將再次對伊朗發動空襲，因此已提前準備應對伊朗可能對以色列展開的報復行動。不過，美方最終於當日晚間通知以色列，美軍當天不會對伊朗發動攻擊。