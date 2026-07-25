每月匯1萬孝親費！83歲父突喊「不用給了」　兒奔回家見真相心碎

▲ 日本一名老父親突然拒收孝親費，兒子發現真相後懊悔不已。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

日本一名55歲男子實男（化名）15年來，每月固定匯5萬日圓（約新台幣1萬元）孝親費給83歲的父親和男（化名）。沒想到，父親日前突然告訴他「以後不用再寄錢了」，實男急忙趕回老家後，竟發現家中家具幾乎全被清空，這才得知父親已罹患癌症末期，只剩約半年可活，為了不增加兒子負擔，才提前整理好身後事。

根據日媒報導，55歲的實男（化名）與妻子定居東京，夫妻倆沒有孩子，也已繳清房貸，家庭年收入約1100萬日圓（約新台幣217萬元），生活無虞，而他唯一放心不下的，就是獨自在老家生活的83歲父親和男（化名）。

實男透露，父親過去與母親共同經營小吃店，15年前母親過世後，父親便退休，靠每月約10萬日圓（約新台幣2萬元）的年金維生，實男擔心父親生活拮据，15年來每月固定匯5萬日圓（約新台幣1萬元）作為孝親費，希望減輕父親的經濟壓力。

直到最近，父親突然在電話中告訴他「從下個月開始，你就不用再寄錢給我了」，面對實男追問原因，父親卻始終不願多說，讓實男越想越不安，於是臨時決定排開工作返鄉探望。

沒想到，實男一回到老家，就發現屋內母親留下的衣櫃、餐櫃、梳妝台等家具幾乎全都消失，只剩下空蕩蕩的房子。在實男一再追問下，父親才終於坦承，自己罹患癌症末期，醫師評估只剩約半年壽命，接下來將入住安寧病房，因此才提前整理遺物，希望不要增加兒子的負擔。

得知真相後，實男心疼不已，且他之後還發現，這15年來自己寄回家的孝親費，父親幾乎一毛都捨不得花，全部存了下來，平時仍節省過日子，讓他相當自責，懊悔自己沒有多陪陪父親。

此後，實男重新安排工作，將所有週末時間都用來返鄉陪伴父親，7個月後，父親在家人的陪伴下安詳離世。雖然陪著父親走完人生最後一段路，但實男仍感嘆，若能更早發現父親的病情、多花時間陪伴父親，或許遺憾就能少一些。

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