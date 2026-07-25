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早產兒出生僅4天夭折！　家屬控醫護「加護病房擺5桌大吃大喝」

新生兒,孕婦,產檢,早產兒,嬰兒。（圖／CFP）

▲ 家屬指控醫護人員在新生兒加護病房內用餐。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國一對夫妻痛失愛子，控訴當早產的兒子在加護病房與死神搏鬥之際，醫護人員竟在病房裡大吃大喝，甚至要求家屬離開以便用餐，懷疑此舉與兒子死亡有直接關聯，警方目前已介入調查。

根據《太陽報》，這名男嬰於17日在泰國安通府（Ang Thong）一間醫院出生，因懷孕僅8個月早產，出生後便住進新生兒加護病房（NICU）保溫箱。

父親描述，午夜過後不久，醫師曾警告嬰兒呼吸異常急促，他同意醫護人員為孩子插管輔助呼吸並簽署同意書，後來醫護人員告知家屬，男嬰狀況已趨於穩定。

NICU擺5桌開飯　距保溫箱僅幾步遠

未料20日家屬前往探視時，竟發現病房內擺了5張餐桌，醫師、護理師和其他工作人員都圍在一起用餐，且其中一張桌子據稱距離嬰兒保溫箱僅有幾步的距離。

這對夫妻聲稱，員工甚至以他們正在用餐為由，要求家屬離開病房。儘管員工堅稱不會影響男嬰，但他們質疑在保護脆弱早產兒的病房內進食並不妥當，且供餐的服務人員也未配戴口罩或任何防護裝備就進入病房。

死因說法矛盾　遺體現骨折與頭部外傷

隔天院方通知家屬，夜間男嬰病況急轉直下，約上午10時宣告不治。醫師向家屬稱死因推測為血流感染，但院方文件卻載明死因為「肺動脈高壓」，孩子遺體還出現右腳踝骨折及頭顱左側受傷等異狀。

家屬求助帕維納兒童與婦女基金會（Paveena Foundation），要求進行獨立法醫鑑定。男嬰遺體現已移送警察總醫院法醫研究所解剖，採集血液、組織及肝臟樣本等待化驗，結果預計約2周內出爐。院方目前則未公開回應家屬指控。

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