搭捷運太吵被勸！義學生竟嗆「抱歉帶錢來你們國家」惹怒全泰國

▲義大利學生嗆泰國女子，惹怒全泰國 。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

泰國一名女子搭乘曼谷捷運（BTS）時，勸阻一群義大利學生不要喧嘩，未料竟遭反嗆髒話及歧視言論，影片一出引發輿論怒火。義大利駐泰大使館一度被洗板而關閉留言功能，今（25）日已發布道歉聲明，涉事學生也表示道歉。

被勸降低音量 竟喧嘩叫囂

根據TikTok帳號「@1234aaawry」上傳影片，泰國女子24日搭乘BTS席隆線時，被義大利學生的嬉鬧、尖叫與喧嘩聲嚴重干擾，即便戴著耳機依然清晰可聞。

她忍不住以英文提醒，「你們能不能安靜一點？在泰國，我們不會在捷運上大喊大叫。」未料，陪同外國青少年的一名成年女子表示，「請有耐心一點，他們是孩子，你不能指望孩子們安靜。」

儘管稍後一名青少年解釋他們正在找路，但其他成員不但沒有收斂，還對泰國女子比中指、爆粗口，反嗆「他X的閉嘴」、「去醫院吧」，甚至戲謔嘲諷，「真抱歉把錢帶來你們的國家」。

大使館緊急滅火 學生儘速返國

此影片被發布至社群媒體後，迅速點燃泰國輿論怒火。網友們很快發現，這批青少年是義大利某中學赴泰文化交流的學生，許多人湧入義大利駐曼谷大使館臉書留言抗議，大使館因此在24日晚間被迫關閉貼文留言區。

到了今日上午，義大利駐泰大使館以義大利文、英文及泰文發表聲明強烈譴責，「這群未成年遊客的不當行為，絕不能代表義大利人民，也不符合義大利與泰國之間長期維繫的友好關係，以及互相尊重、友誼和禮貌等價值觀。」

義大利大使館還發布一段影片，由4人代表向泰國民眾道歉。

泰媒《民族報》（The Nation）則報導，涉事學生將儘速返回義大利並接受學校輔導，確保未來能更尊重各地文化。