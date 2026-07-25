槍擊後重返記協晚宴　川普戴「2028紅帽」宣布：競選第4任期

▲ 川普在白宮記者協會晚宴上拋出寫著「川普2028」的紅帽。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普24日現身白宮記者協會晚宴，在華府華爾道夫大飯店發表長達1小時的演說，全程砲火連連，更再度揚言競選第3任期，甚至拿出一頂印有「川普2028」字樣的紅帽，加碼宣布將四度參選的「獨家新聞」，搶占媒體焦點。

綜合《美聯社》等外媒，這場晚宴原訂今年4月舉行，當時因場外傳出槍響、疑似暗殺未遂事件而緊急取消，川普在一片混亂中被帶離現場。31歲加州男子艾倫（Cole Allen）事後被控企圖暗殺總統，目前拒不認罪。如今時隔3個月，活動改在規模較小的華爾道夫大飯店重新舉辦，警方與國民兵封鎖周邊道路，特勤局也全程嚴密戒護。

現年80歲的川普一開場語調相對平和，先是提及4月的槍擊驚魂，並向當晚挺身阻擋槍手、中彈受傷的特勤局人員岡薩雷斯（Victor Gonzales）致敬；但過沒多久便回歸一貫風格，直言現場聚集了「史上最大群川普精神錯亂症候群患者」，砲口直指「假新聞媒體」與民主黨政敵。

???? LMFAO! President Trump just put on a TRUMP 2028 HAT after saying "I won 3 times, and I'm GONNA DO IT AGAIN!"



"I'm gonna do it again. SHOULD BE EASY. I am getting really good at running for president. I won 3 times. Rigged election the 2nd time."



???????????? pic.twitter.com/xSi6wooEKm — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 25, 2026

針對總統任期話題，川普先說，「第二次總是比較好，第三次會更好」，接著又笑稱，「我只是在開玩笑」。但到演說後段，他突然戴上印有「川普2028」的紅帽喊道，「很高興宣布我打算競選第四任期，這算是獨家新聞吧？」不過依據美國憲法第二十二修正案，任何人不得當選總統超過2次，因此川普無法再挑戰第三或第四任期。

川普在演說中諷刺藝人布魯斯．史普林斯汀（Bruce Springsteen）、前紐澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）、加州聯邦參議員席夫（Adam Schiff）和衛生部長小羅伯甘迺迪（RFK Jr.）等人，還點名現場的CNN主播柯林斯（Kaitlan Collins）「笑容太少」，不過眾人對他的冷笑話大多反應冷淡。

演說最後他以正面語氣作結，稱自己對在場記者「非常尊敬」，但隨即補刀，「等我不在了，你們全都會破產。」