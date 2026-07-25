　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

AI代理失控「駭入其他公司」　路透：OpenAI逾1週才發現

▲▼OpenAI執行長奧特曼本周宣布啟動「紅色警戒」。（圖／路透）

▲OpenAI發生AI代理失控入侵其他公司的事件。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

OpenAI一款人工智慧代理（AI Agent）程式，連續數日對AI工具平台Hugging Face展開駭客攻擊，但該公司對此毫不知情，直到威脅受控、美國聯邦調查局（FBI）也接獲通報後，才知道自家AI闖下大禍。

AI代理駭入其他公司　OpenAI後知後覺

《路透社》引述多位知情人士說法報導，這款AI代理能夠在幾乎不需人類監督的情況下，做出決策並執行複雜任務。它7月9日就曾嘗試突破OpenAI內部隔離測試環境，7月11日對Hugging Face發動駭客入侵，直至7月13日才停止。

Hugging Face於7月16日發文自揭遭「自主AI代理人系統」駭入後，OpenAI才透過內部日誌發現，正是自家AI突破測試環境並闖下大禍。也就是說，從這款AI代理首次出現異常行為，到OpenAI確認它是駭客攻擊元凶，已相隔至少1週。

等到OpenAI通知受害者時，Hugging Face早已向FBI通報這次駭客事件。

根據Hugging Face共同創辦人沃爾夫（Thomas Wolf）說法，2家公司直到7月20日前後才首次針對此事進行溝通。OpenAI則於7月21日公開承認，其中一個AI代理失控並入侵Hugging Face，宣稱此事「標誌著AI安全的重要時刻」，將邀請外部顧問共同檢討並發表技術報告。

儘管事件引發廣泛關注，但駭客行動持續多久、OpenAI的反應遲緩等細節，直到《路透社》獨家報導才被首次揭露。OpenAI發言人宣稱報導存在「幾處不精準」的描述，被要求進一步說明時卻不予回應。

早有奇怪跡象　AI安全引關注

知情人士透露，這起事件發生在OpenAI測試2個模型的網路安全能力之際，即目前最先進模型GPT‑5.6 Sol，以及另一個「能力更強」的未發布模型。

不過，OpenAI的技術早已出現異常行為跡象。一個AI代理曾在內部基礎設施留下「給未來版本自己」的筆記，詳述如何突破OpenAI的內部限制。先前的測試也曾出現監控系統遭斷線的情況。

資安研究機構Palisade Research的拉迪什（Jeffrey Ladish）直言，「這些模型會說謊、會作弊、會進行駭客攻擊」，此事件不應只是OpenAI的危機，也該引發整個AI產業的反思，各大巨頭承擔競爭壓力之餘，願意在安全防護上投注多少資源。他也呼籲，政府必須帶頭進行監督。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
恐怖瞬間曝！嘉義毒駕男暴衝釀5車連環撞
國民黨全面動員凱道反毒油！　群眾擠爆景福門人數破五萬人
「hahababy」曾找J級神乳拍片！　合體測試衣服品質
國民黨動員令！　人滿到景福門

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

每月匯1萬孝親費！83歲父突喊「不用給了」　兒奔回家見真相心碎

早產兒出生僅4天夭折！　家屬控醫護「加護病房擺5桌大吃大喝」

殺人分屍！日男竟將電鋸「上架二手網站拍賣」　凶器驗出DNA

搭捷運太吵被勸！義學生竟嗆「抱歉帶錢來你們國家」惹怒全泰國

槍擊後重返記協晚宴　川普戴「2028紅帽」宣布：競選第4任期

AI代理失控「駭入其他公司」　路透：OpenAI逾1週才發現

日本「副首都」法案闖關成功！參院123張贊成票　愛知攜名古屋競爭

22萬人逃命！法國爆XXL級野火　西班牙3火場合併「消防崩潰」

「蜘蛛人」推輪椅過馬路！驚險拯救身障男　暖心片瘋傳

日本「零貓熊」滿半年！從友好象徵淪政治籌碼　網友：沒錢養貓熊

股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應

偏鄉孩子化身小小廚神 頂新和德「食公益」助勇敢追夢

台灣未來帳戶三讀通過！0-18歲保底114萬　預算粗估2162億

曾國城遭狂虧古蹟哏：知錯能改　鍾欣凌脫口「X腰啊」嚇到喊卡XD

朝和生醫亮相亞洲生技展 雙明星產品銷量突破120萬件

紅霞變胖挑戰中颱「台北風很強」11縣市強風特報　最快明解海警

川普狂讚道奇「229天驚人紀錄」　下一秒自爆：照稿念的、我也不懂

鄰居眼中的阿伯竟是黑道軍火庫！桃園角頭竟在倒垃圾時遭槍殺｜資深社會記者 張晏碩｜黑道老大郭信一｜《我在案發現場》

曾峻岳硬碰威克不閃飆K還想再投1局　後藤踩煞車曝原因

台版魯賓遜！阿北大肚溪畔睡貨車過3年　海水調味吃蝸牛野菜

每月匯1萬孝親費！83歲父突喊「不用給了」　兒奔回家見真相心碎

早產兒出生僅4天夭折！　家屬控醫護「加護病房擺5桌大吃大喝」

殺人分屍！日男竟將電鋸「上架二手網站拍賣」　凶器驗出DNA

搭捷運太吵被勸！義學生竟嗆「抱歉帶錢來你們國家」惹怒全泰國

槍擊後重返記協晚宴　川普戴「2028紅帽」宣布：競選第4任期

AI代理失控「駭入其他公司」　路透：OpenAI逾1週才發現

日本「副首都」法案闖關成功！參院123張贊成票　愛知攜名古屋競爭

22萬人逃命！法國爆XXL級野火　西班牙3火場合併「消防崩潰」

「蜘蛛人」推輪椅過馬路！驚險拯救身障男　暖心片瘋傳

日本「零貓熊」滿半年！從友好象徵淪政治籌碼　網友：沒錢養貓熊

「萊爾校長」之父出事！徐巧芯爆：拍反毒油影片遭刑警局敲門

行政院前抗議毒油案　黃國昌提3訴求追食安、卓榮泰下台負責

桌球T聯賽首次海外開幕戰在台灣　鄭怡靜所屬母隊神奈川1比3吞敗

恐怖瞬間曝！嘉義30歲男疾駛159縣道　毒駕暴衝釀5車連環撞

吹牛老爹獄中打架慘了！遭小弟酸爆抓狂「互毆互嗆」　關禁閉恐延後出獄

「資生堂千金」連生5胎還是超辣！解放比基尼「驚人上圍全炸出」

國民黨全面動員凱道反毒油！　群眾擠爆景福門人數破五萬人

千黛亞蜘蛛網裝開衩到腿根　神級曲線全露

不是Starlink而是PWSA　中國低軌衛星如何重塑全球Kill Web

「黑豹」逝世6年爆爭產！親哥控遺孀獨吞遺產　「爸媽拿不到錢」撕破臉上法院

鍾欣凌.曾國城互相傷害　她突脫口「X腰啊」XD

國際熱門新聞

AV女優慘裝「人工肛門」！鬼畜製作人性侵出獄當網紅...引爆眾怒

前銀行員揭密　真正有錢人「3件事絕不做」

20歲小三無套吃人夫！人妻寄尪HIV藥單給她

警局變炮房！日女警「值夜班」激戰人夫

黃仁勳20年前照片出土！　網友讚嘆

AV女優轉戰政壇！當選參議員

來台灣被拘留！英老師音訊全無　家屬發聲

排行老幾最聰明？　研究揭出生順序隱藏密碼

油輪「硬闖封鎖線」開往伊朗　美軍開火癱瘓

18歲女打110訂披薩　警秒懂出動救人

即／韓「世界遺產」面積擴大！新增多地灘塗

快訊／美國「新關稅」24日起開徵10-12.5％　台灣稅率曝光

曾精準預言新冠　泰神婆曝下半年6災難

詹姆斯加盟76人　6天前直播說1句話露餡

更多熱門

相關新聞

OpenAI「失控AI」事件引起美國國會關注

OpenAI「失控AI」事件引起美國國會關注

OpenAI 日前揭露一套 AI 代理在內部安全測試期間突破限制，甚至成功入侵 AI 開發平台 Hugging Face 的基礎設施，引發美國政府高度關注。白宮證實，總統川普的科技顧問已聽取事件簡報並持續監控情勢，而美國國會也趁勢提出多項 AI 安全法案，包含授權政府在 AI 失控時命令企業關閉模型，以及建立強制性的獨立安全審查制度。

微軟首度證實Windows一直都有專屬ID

微軟首度證實Windows一直都有專屬ID

ChatGPT Voice新增桌面版語音控制功能

ChatGPT Voice新增桌面版語音控制功能

Hugging Face遭OpenAI駭入　中國大模型事後救場

Hugging Face遭OpenAI駭入　中國大模型事後救場

黃仁勳矽谷召集令　齊聚三星、SK、NAVER領袖

黃仁勳矽谷召集令　齊聚三星、SK、NAVER領袖

關鍵字：

OpenAI駭客資安

讀者迴響

熱門新聞

42歲網紅牙醫猝逝　妻揭「夫生前最後警訊」但聽不懂

上市「PCB大廠」逼員工加班　自創制度躲勞檢

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

AV女優慘裝「人工肛門」！鬼畜製作人性侵出獄當網紅...引爆眾怒

大樂透開獎結果出爐！貳獎三注均分

22萬粉「直雲的投資筆記」關閉！　公司同天解散

台股重挫「徐乃麟兒公園打地舖」被拍深夜畫面

台灣兒少未來帳戶怎麼存、如何領？　12大QA一次看懂

快訊／財神爺發錢了！統一發票5、6月千萬特別獎號碼出爐

年薪500萬男出軌「小三比正宮大7歲」！網揭真相

瘦子台北補辦婚宴「閃兵的他也來了」

快訊／紅霞升級中颱　最新路徑曝

輝達殺入CPO！　分析師揭「8家台廠」迎黃金爆發期

褪黑激素餵食3歲、8歲兒！小兄弟甜睡慘遭親媽悶殺雙亡

前銀行員揭密　真正有錢人「3件事絕不做」

更多

最夯影音

更多
股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應

股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應
偏鄉孩子化身小小廚神 頂新和德「食公益」助勇敢追夢

偏鄉孩子化身小小廚神 頂新和德「食公益」助勇敢追夢

台灣未來帳戶三讀通過！0-18歲保底114萬　預算粗估2162億

台灣未來帳戶三讀通過！0-18歲保底114萬　預算粗估2162億

曾國城遭狂虧古蹟哏：知錯能改　鍾欣凌脫口「X腰啊」嚇到喊卡XD

曾國城遭狂虧古蹟哏：知錯能改　鍾欣凌脫口「X腰啊」嚇到喊卡XD

朝和生醫亮相亞洲生技展 雙明星產品銷量突破120萬件

朝和生醫亮相亞洲生技展 雙明星產品銷量突破120萬件

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面