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日本「副首都」法案闖關成功！參院123張贊成票　愛知攜名古屋競爭

▲▼參議院表決通過副首都法案，日本第221屆特別國會已於2026年7月25日正式閉幕休會，通過皇室典範修正、副首都、設立國家情報局與防災廳與毀損國旗罰則等64個法案。（圖／達志影像／美聯社）

▲參議院表決通過副首都法案，日本第221屆特別國會已於2026年7月25日正式閉幕休會，通過皇室典範修正、副首都、設立國家情報局與防災廳與毀損國旗罰則等64個法案。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本自民黨與日本維新會推動「副首都構想」相關法案，昨（24）日晚間在參議院本會議表決，以贊成123票、反對121票的2票之差驚險通過並正式成立。法案目標是在東京因大規模災害導致喪失首都機能時，建立可替代立法、行政等功能的「副首都」，同時解決東京一極集中的問題。

法案通過後，愛知縣與名古屋市隨即宣布將爭取成為「副首都」的指定地區。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，「副首都」相關法案由自民黨、日本維新會提出，核心內容是在東京首都圈因地震等重大災害無法維持首都機能時，由其他道府縣承擔替代功能。依照法案規劃，候選地需具備一定人口規模、經濟實力，以及能設置類似東京23區的「特別區」等條件。

日本參議院本會議於24日晚間8時30分開始審議，經討論後進行表決，最終在自民黨與日本維新會之執政聯盟與在野黨「未來團隊」（チームみらい，黨首為安野貴博）的支持下，以123票贊成、121票反對驚險通過。由於參議院目前仍處於朝小野大局面，這場表決僅差2票，被視為一場艱難闖關。

▲▼日本參議院本會議24日晚間表決通過副首都相關法案。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本參議院本會議24日晚間表決通過副首都相關法案。（圖／達志影像／美聯社）

立憲民主黨、國民民主黨、公明黨、參政黨、日本共產黨、令和新選組、社會民主黨、日本保守黨等多個在野黨則是投下反對票。部分在野黨批評，認為這項法案「以大阪為中心，是專為日本維新會服務的法案」，因此堅決投下反對票。

在法案正式成立前，參議院地方創生相關特別委員會通過附帶決議，要求日本政府在推動制度時，最大限度避免地方選舉期間與設置特別區的居民投票期重疊，以降低地方行政運作受到影響的可能性。

據悉，日本維新會共同代表、大阪府知事吉村洋文打算明年春季實施統一地方選舉時，能夠與「大阪都構想」居民投票共同進行。吉村洋文補充，法案成立代表日本朝向「多極化成長」邁進，「未來可能會有許多座城市和大阪競爭成為副首都，希望透過良性競爭，帶動日本整體發展。」

▲▼日本黃金週大阪道頓堀商圈。（圖／達志影像／美聯社）

▲大阪有望成為日本的「副首都」（第二首都）。（圖／達志影像／美聯社）

不過，國民民主黨代表玉木雄一郎批評，這次國會審議過程混亂，認為政府與執政黨內部協調不足，「手法極其拙劣」。他也批判吉村洋文不斷提出希望讓大阪都構想居民投票與地方選舉同步舉行的說法，認為忽視了附帶決議內容。

隨著法案通過，各地方政府也開始評估是否爭取「副首都」資格。愛知縣知事大村秀章與名古屋市長廣澤一郎24日在愛知縣府共同召開記者會，正式宣布愛知縣將以成為「副首都」為目標邁進。大村秀章強調，愛知縣的優點在於同時與東京都淪為災區的可能性極低，加上交通網絡方便、政府派出機關雲集。

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