22萬人逃命！法國爆XXL級野火　西班牙3火場合併「消防崩潰」

▲ 法國西南部度假勝地費雷角（Cap Ferret）野火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

野火正席捲法國與西班牙，兩國撤離人數合計突破22萬人。西班牙首都馬德里周邊三處火線合而為一，當地消防應變量能已不堪負荷；法國西南部則爆發罕見「XXL超大型野火」，延燒範圍持續向波爾多方向擴大。

馬德里三火合一 宣布全國緊急狀態

BBC報導，西班牙方面，馬德里西部三處野火合併後形成單一巨大火場，當局已宣布全國進入緊急狀態。合計共2.5萬人收到疏散令，另有近4萬人被要求待在室內避難。馬德里大區主席阿尤索（Isabel Díaz Ayuso）稱這是當地「史上最嚴重火災」，高溫、強風與多面火鋒匯聚下形成「完美風暴」。

大區緊急應變指揮官諾維略（Carlos Novillo）坦言，「野火目前正處於高峰，消防人員已無法控制，只能採取防禦性措施。」軍事緊急應變部隊（UME）已被部署前往，主要任務是保護埃斯科里亞爾（El Escorial）小鎮附近住宅區。

▲▼ 西班牙埃爾蒂恩布洛（El Tiemblo）野火。（圖／路透）

鄰省火線恐合流 當局竭力阻擋

鄰近的阿維拉省（Ávila）布爾戈翁多（Burgohondo）大火已燃燒近9000公頃，當局正密切關注，擔心可能與馬德里火線合併。內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）表示，當局正「竭盡所能」阻止兩股火勢匯流。但馬德里地區政府代表馬丁（Francisco Martín）警告，由於「火星四處飛散，火勢可能跨越相當遠的距離。」

警方已就布爾戈翁多火災逮捕一名嫌疑人，並正調查另一人，初步研判起火原因可能是施工機具使用不當。

86歲老翁卡布雷拉（Ecologio Cabrera）被迫逃離馬德里以西的村落，在避難所受訪表示，「如果你不逃，試圖正面抵抗，它就會將你吞噬。」他的家人一度試圖以庭院水管噴水保護房子，直到消防人員趕到後命令全員撤離。

法國XXL野火逼近波爾多 數百人搭船逃生

▲▼ 法國費雷角野火。（圖／路透）

法國西南部同樣情況嚴峻，吉倫特省和朗德省爆發的野火已迫使約20萬人撤離，地方首長布羅卡斯（Sophie Brocas）以「XXL級野火」形容此次災情。吉倫特省野火已吞噬逾1.9萬公頃林地，摧毀約80棟房屋；整座卡普費雷半島（Cap Ferret）全面疏散，數百名居民乘船逃生。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）說明，這場野火正「自我延燒」並改變方向，24日傍晚向東前進，約50名消防員在救災過程中受傷。當局將重新調整應對措施，以阻止火勢繼續向波爾多推進。朗德省的另一處野火則造成約2.3萬人撤離，氣溫高達攝氏36至37度，風速達每小時50公里，救火工作艱難。總統馬克宏已啟動歐盟公民保護機制，捷克及斯洛伐克將各提供黑鷹直升機支援。

氣候專家指出，歐洲是全球升溫速度最快的大陸，自1980年代以來升溫幅度已超過全球平均的2倍，高溫乾旱導致植被含水量大幅降低，使野火更容易引燃且難以控制。根據歐洲森林火災資訊系統的統計，今年以來歐洲野火燃燒面積已超過過去20年的年均水準。