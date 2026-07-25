　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

22萬人逃命！法國爆XXL級野火　西班牙3火場合併「消防崩潰」

▲▼ 法國西南部度假勝地費雷角（Cap Ferret）野火。（圖／路透）

▲ 法國西南部度假勝地費雷角（Cap Ferret）野火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

野火正席捲法國與西班牙，兩國撤離人數合計突破22萬人。西班牙首都馬德里周邊三處火線合而為一，當地消防應變量能已不堪負荷；法國西南部則爆發罕見「XXL超大型野火」，延燒範圍持續向波爾多方向擴大。

馬德里三火合一　宣布全國緊急狀態

BBC報導，西班牙方面，馬德里西部三處野火合併後形成單一巨大火場，當局已宣布全國進入緊急狀態。合計共2.5萬人收到疏散令，另有近4萬人被要求待在室內避難。馬德里大區主席阿尤索（Isabel Díaz Ayuso）稱這是當地「史上最嚴重火災」，高溫、強風與多面火鋒匯聚下形成「完美風暴」。

大區緊急應變指揮官諾維略（Carlos Novillo）坦言，「野火目前正處於高峰，消防人員已無法控制，只能採取防禦性措施。」軍事緊急應變部隊（UME）已被部署前往，主要任務是保護埃斯科里亞爾（El Escorial）小鎮附近住宅區。

▲▼ 西班牙埃爾蒂恩布洛（El Tiemblo）野火。（圖／路透）

▲▼ 西班牙埃爾蒂恩布洛（El Tiemblo）野火。（圖／路透）

▲▼ 西班牙埃爾蒂恩布洛（El Tiemblo）野火。（圖／路透）

鄰省火線恐合流　當局竭力阻擋

鄰近的阿維拉省（Ávila）布爾戈翁多（Burgohondo）大火已燃燒近9000公頃，當局正密切關注，擔心可能與馬德里火線合併。內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）表示，當局正「竭盡所能」阻止兩股火勢匯流。但馬德里地區政府代表馬丁（Francisco Martín）警告，由於「火星四處飛散，火勢可能跨越相當遠的距離。」

警方已就布爾戈翁多火災逮捕一名嫌疑人，並正調查另一人，初步研判起火原因可能是施工機具使用不當。

86歲老翁卡布雷拉（Ecologio Cabrera）被迫逃離馬德里以西的村落，在避難所受訪表示，「如果你不逃，試圖正面抵抗，它就會將你吞噬。」他的家人一度試圖以庭院水管噴水保護房子，直到消防人員趕到後命令全員撤離。

法國XXL野火逼近波爾多 　數百人搭船逃生

▲▼ 法國西南部度假勝地費雷角（Cap Ferret）野火。（圖／路透）

▲▼ 法國費雷角野火。（圖／路透）

▲▼ 法國西南部度假勝地費雷角（Cap Ferret）野火。（圖／路透）

法國西南部同樣情況嚴峻，吉倫特省和朗德省爆發的野火已迫使約20萬人撤離，地方首長布羅卡斯（Sophie Brocas）以「XXL級野火」形容此次災情。吉倫特省野火已吞噬逾1.9萬公頃林地，摧毀約80棟房屋；整座卡普費雷半島（Cap Ferret）全面疏散，數百名居民乘船逃生。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）說明，這場野火正「自我延燒」並改變方向，24日傍晚向東前進，約50名消防員在救災過程中受傷。當局將重新調整應對措施，以阻止火勢繼續向波爾多推進。朗德省的另一處野火則造成約2.3萬人撤離，氣溫高達攝氏36至37度，風速達每小時50公里，救火工作艱難。總統馬克宏已啟動歐盟公民保護機制，捷克及斯洛伐克將各提供黑鷹直升機支援。

氣候專家指出，歐洲是全球升溫速度最快的大陸，自1980年代以來升溫幅度已超過全球平均的2倍，高溫乾旱導致植被含水量大幅降低，使野火更容易引燃且難以控制。根據歐洲森林火災資訊系統的統計，今年以來歐洲野火燃燒面積已超過過去20年的年均水準。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
恐怖瞬間曝！嘉義毒駕男暴衝釀5車連環撞
國民黨全面動員凱道反毒油！　群眾擠爆景福門人數破五萬人
「hahababy」曾找J級神乳拍片！　合體測試衣服品質
國民黨動員令！　人滿到景福門

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

每月匯1萬孝親費！83歲父突喊「不用給了」　兒奔回家見真相心碎

早產兒出生僅4天夭折！　家屬控醫護「加護病房擺5桌大吃大喝」

殺人分屍！日男竟將電鋸「上架二手網站拍賣」　凶器驗出DNA

搭捷運太吵被勸！義學生竟嗆「抱歉帶錢來你們國家」惹怒全泰國

槍擊後重返記協晚宴　川普戴「2028紅帽」宣布：競選第4任期

AI代理失控「駭入其他公司」　路透：OpenAI逾1週才發現

日本「副首都」法案闖關成功！參院123張贊成票　愛知攜名古屋競爭

22萬人逃命！法國爆XXL級野火　西班牙3火場合併「消防崩潰」

「蜘蛛人」推輪椅過馬路！驚險拯救身障男　暖心片瘋傳

日本「零貓熊」滿半年！從友好象徵淪政治籌碼　網友：沒錢養貓熊

股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應

偏鄉孩子化身小小廚神 頂新和德「食公益」助勇敢追夢

台灣未來帳戶三讀通過！0-18歲保底114萬　預算粗估2162億

曾國城遭狂虧古蹟哏：知錯能改　鍾欣凌脫口「X腰啊」嚇到喊卡XD

朝和生醫亮相亞洲生技展 雙明星產品銷量突破120萬件

紅霞變胖挑戰中颱「台北風很強」11縣市強風特報　最快明解海警

川普狂讚道奇「229天驚人紀錄」　下一秒自爆：照稿念的、我也不懂

鄰居眼中的阿伯竟是黑道軍火庫！桃園角頭竟在倒垃圾時遭槍殺｜資深社會記者 張晏碩｜黑道老大郭信一｜《我在案發現場》

曾峻岳硬碰威克不閃飆K還想再投1局　後藤踩煞車曝原因

台版魯賓遜！阿北大肚溪畔睡貨車過3年　海水調味吃蝸牛野菜

每月匯1萬孝親費！83歲父突喊「不用給了」　兒奔回家見真相心碎

早產兒出生僅4天夭折！　家屬控醫護「加護病房擺5桌大吃大喝」

殺人分屍！日男竟將電鋸「上架二手網站拍賣」　凶器驗出DNA

搭捷運太吵被勸！義學生竟嗆「抱歉帶錢來你們國家」惹怒全泰國

槍擊後重返記協晚宴　川普戴「2028紅帽」宣布：競選第4任期

AI代理失控「駭入其他公司」　路透：OpenAI逾1週才發現

日本「副首都」法案闖關成功！參院123張贊成票　愛知攜名古屋競爭

22萬人逃命！法國爆XXL級野火　西班牙3火場合併「消防崩潰」

「蜘蛛人」推輪椅過馬路！驚險拯救身障男　暖心片瘋傳

日本「零貓熊」滿半年！從友好象徵淪政治籌碼　網友：沒錢養貓熊

「萊爾校長」之父出事！徐巧芯爆：拍反毒油影片遭刑警局敲門

行政院前抗議毒油案　黃國昌提3訴求追食安、卓榮泰下台負責

桌球T聯賽首次海外開幕戰在台灣　鄭怡靜所屬母隊神奈川1比3吞敗

恐怖瞬間曝！嘉義30歲男疾駛159縣道　毒駕暴衝釀5車連環撞

吹牛老爹獄中打架慘了！遭小弟酸爆抓狂「互毆互嗆」　關禁閉恐延後出獄

「資生堂千金」連生5胎還是超辣！解放比基尼「驚人上圍全炸出」

國民黨全面動員凱道反毒油！　群眾擠爆景福門人數破五萬人

千黛亞蜘蛛網裝開衩到腿根　神級曲線全露

不是Starlink而是PWSA　中國低軌衛星如何重塑全球Kill Web

「黑豹」逝世6年爆爭產！親哥控遺孀獨吞遺產　「爸媽拿不到錢」撕破臉上法院

【50刀殘殺連襟】陽交大教授雙腿中彈住院11天！　坐輪椅移送畫面曝

國際熱門新聞

AV女優慘裝「人工肛門」！鬼畜製作人性侵出獄當網紅...引爆眾怒

前銀行員揭密　真正有錢人「3件事絕不做」

20歲小三無套吃人夫！人妻寄尪HIV藥單給她

警局變炮房！日女警「值夜班」激戰人夫

黃仁勳20年前照片出土！　網友讚嘆

AV女優轉戰政壇！當選參議員

來台灣被拘留！英老師音訊全無　家屬發聲

排行老幾最聰明？　研究揭出生順序隱藏密碼

油輪「硬闖封鎖線」開往伊朗　美軍開火癱瘓

18歲女打110訂披薩　警秒懂出動救人

即／韓「世界遺產」面積擴大！新增多地灘塗

快訊／美國「新關稅」24日起開徵10-12.5％　台灣稅率曝光

曾精準預言新冠　泰神婆曝下半年6災難

詹姆斯加盟76人　6天前直播說1句話露餡

更多熱門

相關新聞

西班牙野火失控　進入國家緊急狀態

西班牙野火失控　進入國家緊急狀態

西班牙多場野火失控狂燒，政府23日晚間正式宣布馬德里地區（Madrid region）及鄰近的阿維拉省（Avila）進入國家緊急狀態，加快調度資源撲滅火勢。目前最嚴重的野火就在距離馬德里約100公里的瓜達拉哈拉省（Guadalajara），自16日至今已燒毀3.2萬公頃土地。

破6萬阿根廷球迷連署要求世界盃重賽

破6萬阿根廷球迷連署要求世界盃重賽

賴清德：完成508座離岸風力機！容量全球第5　發電量破100億度

賴清德：完成508座離岸風力機！容量全球第5　發電量破100億度

法國野火延燒2000公頃　上萬人撤離

法國野火延燒2000公頃　上萬人撤離

2030年世足冠軍賠率出爐　西班牙居首

2030年世足冠軍賠率出爐　西班牙居首

關鍵字：

野火法國西班牙撤離氣候變遷

讀者迴響

熱門新聞

42歲網紅牙醫猝逝　妻揭「夫生前最後警訊」但聽不懂

上市「PCB大廠」逼員工加班　自創制度躲勞檢

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

AV女優慘裝「人工肛門」！鬼畜製作人性侵出獄當網紅...引爆眾怒

大樂透開獎結果出爐！貳獎三注均分

22萬粉「直雲的投資筆記」關閉！　公司同天解散

台股重挫「徐乃麟兒公園打地舖」被拍深夜畫面

台灣兒少未來帳戶怎麼存、如何領？　12大QA一次看懂

快訊／財神爺發錢了！統一發票5、6月千萬特別獎號碼出爐

年薪500萬男出軌「小三比正宮大7歲」！網揭真相

瘦子台北補辦婚宴「閃兵的他也來了」

快訊／紅霞升級中颱　最新路徑曝

輝達殺入CPO！　分析師揭「8家台廠」迎黃金爆發期

褪黑激素餵食3歲、8歲兒！小兄弟甜睡慘遭親媽悶殺雙亡

前銀行員揭密　真正有錢人「3件事絕不做」

更多

最夯影音

更多
股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應

股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應
偏鄉孩子化身小小廚神 頂新和德「食公益」助勇敢追夢

偏鄉孩子化身小小廚神 頂新和德「食公益」助勇敢追夢

台灣未來帳戶三讀通過！0-18歲保底114萬　預算粗估2162億

台灣未來帳戶三讀通過！0-18歲保底114萬　預算粗估2162億

曾國城遭狂虧古蹟哏：知錯能改　鍾欣凌脫口「X腰啊」嚇到喊卡XD

曾國城遭狂虧古蹟哏：知錯能改　鍾欣凌脫口「X腰啊」嚇到喊卡XD

朝和生醫亮相亞洲生技展 雙明星產品銷量突破120萬件

朝和生醫亮相亞洲生技展 雙明星產品銷量突破120萬件

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面