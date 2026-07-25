　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

兄弟姊妹排行老幾最聰明？　挪威研究揭「出生順序」隱藏密碼

兄弟姊妹排行老幾最聰明？　挪威研究揭出生順序隱藏密碼

圖文／鏡週刊

手足明明是同個屋簷下長大，智商跟個性卻常常南轅北轍。挪威的研究證實，出生順序確實跟聰明才智還有脾氣有關，老大普遍比較聰明有擔當，老么則特別走隨性幽默路線。不過專家也提醒，這只是眾多影響因素之一，後天教養環境同樣關鍵。

出生順序影響智商

西班牙《世界報》（El Mundo）報導，挪威奧斯陸大學的研究團隊先前在《Science》期刊證實，出生順序跟智商還有個性息息相關，他們針對24萬名男性的兵役數據進行分析，發現老大平均智商達103.2，老二為101.2，老么則是100。研究團隊強調，長子智商較高並非基因優勢，而是因為父母對待第一胎的教養方式跟陪伴經驗截然不同。

個性也與出生順序有關

除了智力測驗分數之外，出生順序也會悄悄左右個性。美國伊利諾大學曾分析37.7萬名高中生的資料發現，老大通常比較外向親切、責任感重而且很有領導架勢，這主要是因為爸媽給予較多期望，也常讓他們扮演照顧弟妹的角色。至於卡在中間的老二，因為獲得的關愛相對比較少，往往不知不覺就變得非常獨立，還經常成了手足之間的溝通橋樑。至於年紀最小的老么，則是天生好奇心強烈、勇於挑戰規則，而且幽默又隨性。

哪些因素會影響一個人的性格？

不過心理學家也提醒，不能只憑出生排行就斷定一個人的全部，因為父母的管教態度、童年成長環境、手足年紀差距與家庭期待，都會在性格養成上帶來深遠的影響。

更多鏡週刊報導
日本人腸道藏控制血糖祕密　專家曝與千年飲食習慣有關
南極冰川震撼流出「鮮血瀑布」竟不是AI　科學家耗時百年破解謎團！親揭封存百萬年內幕
吃了會看到「小人國」？神祕蘑菇致幻機制成未解之謎　全球多地出現相同幻象

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
本周新冠就醫逼近萬人！　羅一鈞：疫情到8月都是上升期
老公約砲陸女！欣西亞「找美籍男一夜情」報復
好萊塢名導家中猝死！　享壽74歲
快訊／全聯開出千萬發票！幸運門市曝光
郭碧婷遭酸為豪門生孩子　霸氣反擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

22萬人逃命！法國爆XXL級野火　西班牙3火場合併「消防崩潰」

「蜘蛛人」推輪椅過馬路！驚險拯救身障男　暖心片瘋傳

日本「零貓熊」滿半年！從友好象徵淪政治籌碼　網友：沒錢養貓熊

兄弟姊妹排行老幾最聰明？　挪威研究揭「出生順序」隱藏密碼

李在明赴美豐收！三星、SK聯手輝達狂簽9500億美元合作　拚AI半導體

烏克蘭17死百傷！基輔無人機展遭飛彈轟炸　俄證實攻擊

身價腰斬！馬斯克自嘲「前兆元男」　比爾蓋茲早已跌出10名外

川普新關稅才上路又挨告　2美企指控「濫用301條款」

真有錢人「3件事絕不做」！19年看遍資產家　前銀行員揭富豪真面目

開戰反效果？　美情報：伊朗新領袖比父親「更想發展核武」

股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應

台灣未來帳戶三讀通過！0-18歲保底114萬　預算粗估2162億

偏鄉孩子化身小小廚神 頂新和德「食公益」助勇敢追夢

曾國城遭狂虧古蹟哏：知錯能改　鍾欣凌脫口「X腰啊」嚇到喊卡XD

紅霞變胖挑戰中颱「台北風很強」11縣市強風特報　最快明解海警

朝和生醫亮相亞洲生技展 雙明星產品銷量突破120萬件

川普狂讚道奇「229天驚人紀錄」　下一秒自爆：照稿念的、我也不懂

鄰居眼中的阿伯竟是黑道軍火庫！桃園角頭竟在倒垃圾時遭槍殺｜資深社會記者 張晏碩｜黑道老大郭信一｜《我在案發現場》

台版魯賓遜！阿北大肚溪畔睡貨車過3年　海水調味吃蝸牛野菜

劉柏葳殺人逃死原因曝　9男1女國民法官：手段殘忍但未達必須判死

22萬人逃命！法國爆XXL級野火　西班牙3火場合併「消防崩潰」

「蜘蛛人」推輪椅過馬路！驚險拯救身障男　暖心片瘋傳

日本「零貓熊」滿半年！從友好象徵淪政治籌碼　網友：沒錢養貓熊

兄弟姊妹排行老幾最聰明？　挪威研究揭「出生順序」隱藏密碼

李在明赴美豐收！三星、SK聯手輝達狂簽9500億美元合作　拚AI半導體

烏克蘭17死百傷！基輔無人機展遭飛彈轟炸　俄證實攻擊

身價腰斬！馬斯克自嘲「前兆元男」　比爾蓋茲早已跌出10名外

川普新關稅才上路又挨告　2美企指控「濫用301條款」

真有錢人「3件事絕不做」！19年看遍資產家　前銀行員揭富豪真面目

開戰反效果？　美情報：伊朗新領袖比父親「更想發展核武」

雲林戴奧辛羊肉「疑盜名開健康聲明書」　雲農畜牧場捲風波喊冤

22萬人逃命！法國爆XXL級野火　西班牙3火場合併「消防崩潰」

梨山竊嫌偷機車！大黃狗「骨頭碎了」被打死　警鎖定可疑嫌犯

善心企業聯合捐贈消防勤務車　助台東消防提升偏鄉救災量能

臉皮瞬間融成泥！DC《泥面人》帥男星遭毀容　「拿剪刀割開眼皮」驚悚畫面曝

勞動部高分署市集展5千民眾參與　69團隊拚地方創生

國民黨725凱道「政治止血秀」　綠委曝3看點：恭喜絕食小雞要殺青了

快訊／嘉義159縣道「6車連環撞」！1傷送醫　道路暫封閉

「蜘蛛人」推輪椅過馬路！驚險拯救身障男　暖心片瘋傳

守護偏鄉！玉里醫院游舜杰長年投入精神醫療　榮獲模範公務員

哈孝遠半年狂瘦20多公斤　「不吃宵夜」7歲兒拆他台XD

國際熱門新聞

AV女優慘裝「人工肛門」！鬼畜製作人性侵出獄當網紅...引爆眾怒

前銀行員揭密　真正有錢人「3件事絕不做」

20歲小三無套吃人夫！人妻寄尪HIV藥單給她

警局變炮房！日女警「值夜班」激戰人夫

黃仁勳20年前照片出土！　網友讚嘆

AV女優轉戰政壇！當選參議員

來台灣被拘留！英老師音訊全無　家屬發聲

油輪「硬闖封鎖線」開往伊朗　美軍開火癱瘓

18歲女打110訂披薩　警秒懂出動救人

即／韓「世界遺產」面積擴大！新增多地灘塗

曾精準預言新冠　泰神婆曝下半年6災難

詹姆斯加盟76人　6天前直播說1句話露餡

快訊／美國「新關稅」24日起開徵10-12.5％　台灣稅率曝光

31歲女存296萬提早半退休　4年就後悔

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

42歲網紅牙醫猝逝　妻揭「夫生前最後警訊」但聽不懂

上市「PCB大廠」逼員工加班　自創制度躲勞檢

AV女優慘裝「人工肛門」！鬼畜製作人性侵出獄當網紅...引爆眾怒

大樂透開獎結果出爐！貳獎三注均分

台股重挫「徐乃麟兒公園打地舖」被拍深夜畫面

台灣兒少未來帳戶怎麼存、如何領？　12大QA一次看懂

22萬粉「直雲的投資筆記」關閉！　公司同天解散

年薪500萬男出軌「小三比正宮大7歲」！網揭真相

瘦子台北補辦婚宴「閃兵的他也來了」

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快訊／紅霞升級中颱　最新路徑曝

快訊／財神爺發錢了！統一發票5、6月千萬特別獎號碼出爐

輝達殺入CPO！　分析師揭「8家台廠」迎黃金爆發期

褪黑激素餵食3歲、8歲兒！小兄弟甜睡慘遭親媽悶殺雙亡

台北驚見牙籤插八德路！孤島屋主原因曝

更多

最夯影音

更多
股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應

股市女神巴逆逆為何而脫 「金錢面前尊嚴不值一提」 遭酸「男的」1句神回應
台灣未來帳戶三讀通過！0-18歲保底114萬　預算粗估2162億

台灣未來帳戶三讀通過！0-18歲保底114萬　預算粗估2162億

偏鄉孩子化身小小廚神 頂新和德「食公益」助勇敢追夢

偏鄉孩子化身小小廚神 頂新和德「食公益」助勇敢追夢

曾國城遭狂虧古蹟哏：知錯能改　鍾欣凌脫口「X腰啊」嚇到喊卡XD

曾國城遭狂虧古蹟哏：知錯能改　鍾欣凌脫口「X腰啊」嚇到喊卡XD

紅霞變胖挑戰中颱「台北風很強」11縣市強風特報　最快明解海警

紅霞變胖挑戰中颱「台北風很強」11縣市強風特報　最快明解海警

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面