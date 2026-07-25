兄弟姊妹排行老幾最聰明？　挪威研究揭「出生順序」隱藏密碼

圖文／鏡週刊

手足明明是同個屋簷下長大，智商跟個性卻常常南轅北轍。挪威的研究證實，出生順序確實跟聰明才智還有脾氣有關，老大普遍比較聰明有擔當，老么則特別走隨性幽默路線。不過專家也提醒，這只是眾多影響因素之一，後天教養環境同樣關鍵。

出生順序影響智商

西班牙《世界報》（El Mundo）報導，挪威奧斯陸大學的研究團隊先前在《Science》期刊證實，出生順序跟智商還有個性息息相關，他們針對24萬名男性的兵役數據進行分析，發現老大平均智商達103.2，老二為101.2，老么則是100。研究團隊強調，長子智商較高並非基因優勢，而是因為父母對待第一胎的教養方式跟陪伴經驗截然不同。

個性也與出生順序有關

除了智力測驗分數之外，出生順序也會悄悄左右個性。美國伊利諾大學曾分析37.7萬名高中生的資料發現，老大通常比較外向親切、責任感重而且很有領導架勢，這主要是因為爸媽給予較多期望，也常讓他們扮演照顧弟妹的角色。至於卡在中間的老二，因為獲得的關愛相對比較少，往往不知不覺就變得非常獨立，還經常成了手足之間的溝通橋樑。至於年紀最小的老么，則是天生好奇心強烈、勇於挑戰規則，而且幽默又隨性。

哪些因素會影響一個人的性格？

不過心理學家也提醒，不能只憑出生排行就斷定一個人的全部，因為父母的管教態度、童年成長環境、手足年紀差距與家庭期待，都會在性格養成上帶來深遠的影響。

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