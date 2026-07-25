「蜘蛛人」推輪椅過馬路！驚險拯救身障男　暖心片瘋傳

▲一名身穿「蜘蛛人」戲服的男子幫忙推輪椅，護送身障人士安全抵達對街。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國阿肯色州一名身障男子坐著輪椅，試圖穿越6線道主幹道，卻因行動不便而顯得緩慢又吃力。眼看號誌就要轉換，超級英雄「蜘蛛人」竟突然出現幫忙推輪椅，最終把他安全送到對街。

蜘蛛人推你過馬路 警察感性分享

監視器畫面顯示，輪椅男子奮力跨越第2線道時，「蜘蛛人」衝過來接手，快步往前推到對街，又趕緊衝回一台紅色的吉普車上。

喬尼斯伯勒（Jonesboro）警察局21日將這段影片發布在臉書並寫道，「有人會說警察是英雄，但就連我們也需要一點幫助。今天稍早，一名有需要的市民，獲得了一位真正超級英雄的援手，謝謝你，先生！」

影片一出，立刻在社群媒體上引爆話題。

A driver dressed as Spider-Man jumped out of his car to help a man in a wheelchair cross the street at a busy intersection in Jonesboro, Arkanasas, police said on social media.



"We were able to spot this little web of kindness on our intersection cameras," the Jonesboro Police… pic.twitter.com/Oo7dFsPrhR — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 23, 2026

20歲男大生是英雄 從小就愛蜘蛛人

《美聯社》報導，這位無名英雄的真實身分是20歲大學生克里斯多福（Christopher Hellenthal），他趁暑假在「Ultimate Air彈跳公園」（Ultimate Air Trampoline Park）打工，當天才剛結束一場為兒童舉辦的超級英雄主題活動，未脫下戲服就開車回家。

克里斯多福等紅燈時，目睹輪椅男子掙扎推進，「我腎上腺素狂飆，只想著『我穿著這套衣服，待會兒肯定很有趣。』」他回憶，「我告訴他，『別擔心，我來了』。一切發生得太快，燈一變綠我就趕緊跑回去。」

克里斯多福8歲時曾在芝加哥漫畫展上親自見到漫威之父史丹・李（Stan Lee），「蜘蛛人一直是我最喜歡的超級英雄，他有普通人會有的煩惱，不富裕也很謙遜，不像（鋼鐵人）東尼史塔克。」

「Ultimate Air彈跳公園」經理派基（Packy Magel）說，雖然全身包緊緊，但他一眼就認出那是克里斯多福，「這完全就是他的風格，不僅會做出這樣的行為，而且還一直穿著戲服。」