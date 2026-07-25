李在明赴美豐收！三星、SK聯手輝達狂簽9500億美元合作　拚AI半導體

▲南韓總統李在明於當地時間24日在美國出席「舊金山AI峰會」，促成美韓企業在AI與半導體的投資合作。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明訪美時出席「舊金山AI峰會」，促成南韓企業與全球科技巨頭達成大規模合作。青瓦台宣布，三星電子、SK集團等南韓企業將與博通（Broadcom）、輝達（NVIDIA）等國際大廠推動總值9500億美元（約新台幣28兆元）半導體合作，同時啟動大型AI資料中心、機器人及自駕車等多項合作計畫，深化美韓AI產業鏈布局。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台政策室長金容範今（25）日在美國舊金山舉行記者會，公布李在明出席「舊金山AI峰會」後的主要成果，表示這次合作涵蓋半導體、AI資料中心與實體AI三大領域，是南韓推動AI產業的重要里程碑。

在半導體合作方面，三星電子與博通簽署合作備忘錄，雙方未來5年將展開總值2000億美元的合作，包括先進記憶體供應，以及為AI晶片生產提供晶圓代工（Foundry）服務。

▲輝達執行長黃仁勳、南韓總統李在明在「舊金山AI峰會」握手。（圖／達志影像）

另一方面，SK集團則將與輝達等全球科技企業建立長期合作關係，未來5年推動總值7500億美元的先進記憶體供應合作，進一步鞏固AI晶片供應鏈。

除了半導體外，雙方也規劃共同投資大型AI資料中心，總規模約5GW，預計部署約200萬顆GPU（圖形處理器）。其中，SK電訊（SK Telecom）將在輝達支援下建設及擴充最高2GW規模AI資料中心，並優先取得最新一代GPU系統，同時與美國AI新創企業Anthropic合作推進南韓GW級AI資料中心投資計畫。

Naver則宣布與輝達簽署策略投資協議，並透過全球投資公司Brookfield的基礎設施供應合作，打造總投資額100億美元的大型全球AI工廠（AI Factory），強化AI算力基礎建設。

▲三星電子會長李在鎔、輝達執行長黃仁勳、南韓總統李在明、博通執行長陳福陽齊聚「舊金山AI峰會」。（圖／達志影像）

在李在明提出的「三大Mega Project」最後一項「實體AI」方面，現代汽車集團將與輝達共同建置「機器人參考平台」（Robot Reference Platform），建立AI機器人開發與驗證的標準化平台，協助大學及新創公司投入機器人研發；現代汽車也與Waymo（研發自動駕駛汽車的公司）公布自駕車晶圓代工合作計畫。

此外，三星SDS也與Anthropic簽署策略夥伴協議，雙方將共同開拓AI新市場，並合作培育AI工程人才。南韓青瓦台表示，透過這一系列合作，希望進一步擴大南韓在全球AI的競爭力，深化與國際科技企業的產業合作。