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身價腰斬！馬斯克自嘲「前兆元男」　比爾蓋茲早已跌出10名外

▲▼全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克身家一週蒸發1300億，仍是全球首富。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

特斯拉和SpaceX本週股價雙雙重挫，導致全球首富馬斯克（Elon Musk）身家在短短一週內蒸發約1300億美元，與淨資產最高值相比更是幾乎「腰斬」，讓他在社群平台X上幽默自嘲是「（前）兆元男」。

首位兆美元富翁　馬上一路跌

SpaceX於6月12日掛牌上市，首次公開募股（IPO）狂吸創紀錄的750億美元，讓馬斯克淨資產飆破1兆美元，最高紀錄甚至一度衝上1.45兆美元，成為全球史上首位兆美元富翁。

不過，寫下歷史不到2周，SpaceX就開始被持續拋售，特斯拉的股價也持續走低，導致馬斯克身價在6月底跌破1兆美元。

本週特斯拉股價重挫18％，24日收盤313.03美元，創下2022年以來最慘單週跌幅。SpaceX同期也下跌7.2％，24日收盤115.07美元，為6月掛牌上市以來最低點，與6月16日收盤高點相比更是大幅下跌43％。

身家腰斬仍是首富　這位更唏噓

根據《富比世》即時富豪榜，馬斯克目前淨資產下修至7246億美元，與最高峰的身價相比幾乎「腰斬」。

儘管如此，他仍穩坐全球首富寶座，甚至遠遠超過排名第2的Google共同創辦人佩吉（Larry Page）、排名第3的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）淨資產總和。

當然，馬斯克的身價也仍超越排名第7的輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang）、排名第10的股神巴菲特（Warren Buffett）等人。

不過，曾經多年蟬聯全球首富，近年卻深陷已故性犯罪者「艾普斯坦」醜聞的比爾蓋茲，淨資產已下滑至1059億美元，根本擠不進前10名，僅位列第19。

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