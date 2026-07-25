烏克蘭17死百傷！基輔無人機展遭飛彈轟炸　俄證實攻擊

▲ 俄軍空襲烏克蘭基輔州。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯24日對烏克蘭發動多起攻擊，造成至少17人死亡，包括對基輔近郊一場無人機技術展覽會場發射彈道飛彈，釀成10死及約100人輕重傷。

BBC報導，這場展覽聚集烏克蘭國防領域多名重量級人士，攻擊發生後，外界一度擔心外號「閃電」的（Flash）國防部顧問貝斯克列斯諾夫（Serhiy Beskrestnov）及參與軍事科技研發的希波維奇（Lyuba Shypovych）安危，所幸兩人都透過社群媒體親自報平安。貝斯克列斯諾夫更透露，他事前便因考量到安全疑慮而刻意缺席。

3枚飛彈僅攔截1枚 俄控現場人員涉攻俄

烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuri Ihnat）表示，此次襲擊使用3枚彈道飛彈，防空系統僅成功攔截其中1枚。俄羅斯國防部證實發動攻擊，指控展覽現場的無人機製造商、烏克蘭無人機部隊與安全部門代表「直接策畫及執行對俄國領土的攻擊行動」。

俄軍2022年全面入侵以來，這已是這類展覽第三度遭到攻擊，引發各界質疑主辦方為何讓活動大規模曝光。總統澤倫斯基稱事件仍在調查中，檢察總長也正了解主辦決策過程及安全措施是否到位。

東部城市斯洛維揚斯克（Sloviansk）另有5人死於俄軍滑翔炸彈攻擊，北部蘇梅市（Sumy）還有2名男子喪命。

烏軍反擊 澤倫斯基下周訪美

烏方當天則發射無人機，攻擊前線後方逾千公里的俄國基洛夫市（Kirov）一座重要軍事設施，造成6死26傷；此外也對俄國最大電商平台野莓（Wildberries）在聖彼得堡地區的倉儲設施連續發動攻擊，烏方稱這類物流樞紐可能被用於採購軍事物資。

澤倫斯基預計下周赴美，白宮官員透露，他將於28日與美國總統川普會面，盼能推動重啟俄烏和平談判。