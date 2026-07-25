川普新關稅才上路又挨告　2美企指控「濫用301條款」

▲川普政府持續援引不同法律，對貿易夥伴課徵關稅。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

川普政府23日才宣布對逾80個貿易夥伴祭出10%至12.5%新一波關稅，美國2家小型企業24日就在紐約國際貿易法院（CIT）提起訴訟，要求法院宣告新關稅違法，禁止執行並退還稅款。白宮與美國貿易代表署目前均未回應。

訴狀曝光 強迫勞動成焦點

NBC、《路透社》報導，該訴狀指控，美國貿易代表署（USTR）依據《1974年貿易法》第301條，對數十個「截然不同的經濟體施加近乎一致的關稅」，卻未提出合理且有據可查的解釋，說明此措施如何解決強迫勞動的問題。

提起訴訟的2家小企業，分別為紐約香料進口商Burlap & Barrel，以及加州手錶零售商Collective Horology。前者先前就曾對川普10%臨時關稅提出法律挑戰。

代表2家小型企業的「自由正義中心」（Liberty Justice Center）已是第3度對川普關稅政策發起司法攻勢。

這個非營利法律團體指控，川普試圖重新實施已被最高法院裁定非法的關稅。律師施瓦布（Jeffrey Schwab）強調，第301條並未授權「對幾乎所有國家的幾乎所有進口商品，按照預設稅率課稅」。

▼關稅推高美國民眾生活成本。圖為加州洛杉磯港的貨櫃與貨船。（圖／路透）



多國反彈 更多州可能加入訴訟

此前，民主黨控制的州份也曾對川普先前2輪關稅發起法律挑戰。

奧勒岡州檢察長雷菲爾德（Dan Rayfield）表示，該州正在評估加入第3波訴訟。他指出，新關稅只會推高美國民眾的生活成本，而且對於遏制海外強迫勞動毫無效果。

歐盟執委會首席發言人平霍（Paula Pinho）表示，「我們完全駁斥歐盟助長全球強迫勞動問題的說法。」

巴西批評美國「操弄人權議題」，指控這種做法缺乏國內法律基礎。日本政府發言人則表示，新關稅非常令人遺憾，日本經濟一直遵循國際法規。