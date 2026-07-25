真有錢人「3件事絕不做」！19年看遍資產家　前銀行員揭富豪真面目

圖文／鏡週刊

在許多人的既定印象中，富豪往往與開進口豪車、身穿名牌精品、過著優渥奢華的生活劃上等號。然而，一名在銀行第一線服務長達19年、接觸過無數資產家的前銀行員指出，實際上的情況與大眾的想像完全相反。那些真正能累積龐大資產的人，他們在看待金錢與處理財務時，擁有非常清晰且一致的思維模式：不炫富、不跟風、不逃避談錢。

拒絕虛榮消費 不活在與他人的比較中

根據《日刊SPA!》報導，這名前銀行員分享，自己在剛進入金融業時，也對富豪抱持著刻板印象，但這份幻想很快就被現實打破。在實際從業過程中，他常見到擁有數億日圓資產的客戶長年駕駛普通的國產車，反觀開著高級進口車光臨門市的人，卻往往是來詢問信用貸款。

這種鮮明對比的背後，源於真正富豪對消費價值的深刻理解。他們絕不會為了「別人怎麼看自己」而花錢，無論是展示名錶或全身名牌都不是其興趣所在。這並非花不起，而是對沒有價值的事物絕不浪費半毛錢。相反地，為了滿足虛榮心而進行的比較型消費一旦開始便無休無止，這些看似微小的浪費會持續侵蝕原本能轉化為資產的金錢。決定一個人資產規模大小的關鍵，往往不是收入的高低，而是「不為了虛榮花錢」的長期習慣。

絕不盲目跟風 理性評估拒絕被推銷左右

除了低調消費，富豪在投資決策上也展現出極高的獨立性。一般客戶來到銀行，最常問的是「現在最熱門的商品是什麼」，但真正的資產家幾乎從不提出這類問題。曾有資產家明確表示，「大家都在買」絕不能成為自己掏錢投資的理由。

每當市場熱絡、各種高報酬率或熱門概念股的話術漫天飛舞時，真正的資產家絕不會單憑話題就動用資金。即便聽完業務代表的說明，他們也幾乎不當場簽約，而是堅持將資料帶回家親自研讀，直到徹底通盤理解並認同後才做出決策。投資中最危險的並非缺乏專業知識，而是放棄獨立思考。能夠穩定守住財富的人，總是能建立屬於自己的判斷標準，因此即便市場熱潮退去，他們的資產依然穩固。

打破談錢禁忌 將理財規則公開共享給家人

此外，在家庭財務管理上，真正的資產家也展現出成熟冷靜的態度。他們從不將談論金錢視為禁忌，無論是資產帳戶的配置、遺囑的訂立，或是關於繼承規劃的想法，都會在日常生活中自然且清晰地與家人溝通。

許多家庭因避諱談錢，導致長輩離世後繼承人因各自解讀而爆發嚴重糾紛，甚至讓親情破裂。資產家透過提前建立規則並與家人共享，有效避免了這類悲劇。同時，他們對借貸也保持極高理性，絕不辦理出於虛榮或動機不明的貸款，僅在能促進事業成長或增加資產等明確目的下，才善用槓桿工具。

累積財富靠的不是天分 而是對生活的態度

這名擁有19年經驗的前銀行員強調，累積財富並不需要多麼超凡的才能，最關鍵的是長期堅持正確的思維方式。比起追逐一時的暴富，富豪們更珍惜信用與人際間的連結。一個人使用金錢的方式，其實正是其生活態度的縮影，社會大眾最該向富豪學習的，或許不是他們最終擁有的龐大數字，而是那份成熟且理性的金錢觀。

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