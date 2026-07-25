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快訊／韓國「世界遺產」面積擴大！新增多地灘塗　保護候鳥生態

▲▼位於南韓的寶城順天灘塗2021年被列入世界遺產。（圖／達志影像）

▲位於南韓的寶城順天灘塗2021年被列入世界遺產。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會今（25）日在南韓釜山召開第48屆會議，正式決定擴大登錄世界自然遺產「韓國灘塗」的面積範圍，新增忠清南道瑞山、全羅南道麗水、高興以及務安等4處灘塗。這也是韓國灘塗自2021年登錄世界遺產後，時隔5年再次擴大範圍。

根據《韓聯社》，此次新增的灘塗區域，面積約2萬7975公頃，並設置約2萬4795公頃緩衝區，以強化保護世界遺產。世界遺產委員會評估後指出，「韓國灘塗符合生物多樣性與瀕危物種保護的重要登錄標準」，強調其作為黃海生態系統與東亞—澳洲候鳥遷徙路線的重要棲息地，對保護候鳥及海洋生物具有國際價值。

「韓國灘塗」最初於2021年列入世界遺產名錄，當時包含舒川、高敞、新安、寶城—順天等4處灘塗。此次擴大登錄後，世界遺產範圍增加至瑞山、麗水、高興、務安等地，成為韓國第15座世界遺產，也是繼濟州火山島和熔岩洞以後的第2座自然遺產。

▲▼位於南韓的寶城順天灘塗2021年被列入世界遺產。（圖／達志影像）

韓國灘塗被視為珍貴的生態寶庫，沿著韓半島（朝鮮半島）西南海岸延伸，擁有泥灘、沙灘及岩盤等多樣沉積環境，每年吸引數百萬隻水鳥停留，也是超過2400種生物的棲息地，其中包括多種瀕危候鳥。

新增區域中，位於加露林灣的瑞山灘塗是此次擴大的最北端區域。當地不僅有海洋生態系頂級掠食者斑海豹固定造訪，也發現黑面琵鷺、黃嘴白鷺及大杓鷸等約170種鳥類。

位於麗水灣東側的麗水灘塗，則棲息包括瀕危野生生物在內的多種生物，包含灘蟹、紅螯螻蛄蟹與白爪招潮蟹等6種受保護物種。高興灘塗則已確認共有726種生物生存，當地厚實的細泥灘與多樣海藻形成獨特生態環境。

另外，務安炭島灣灘塗與新安灘塗共同受到候鳥保育關注，其中咸海灣灘塗更是17種國際瀕危鳥類的重要停棲地。此次納入後，「韓國灘塗」整體保護範圍形成更完整的生態連結。

▲▼位於南韓的寶城順天灘塗2021年被列入世界遺產。（圖／達志影像）

不過，此次擴大登錄仍留下遺憾。以黑面琵鷺繁殖地聞名的仁川江華灘塗，以及仁川、京畿道部分灘塗，並未納入此次世界遺產範圍。仁川、釜山與京畿道華城地區民間團體近期也曾呼籲，應推動包含更多地區的「第三階段登錄」。

世界遺產委員會的諮詢機構在審查結果中，也建議未來持續分析具備「具顯著普遍價值」（OUV）的其他灘塗區域。

目前南韓共擁有17項世界遺產，自1995年石窟庵與佛國寺、海印寺藏經板殿、宗廟等首次列入後，近年持續推動文化與自然遺產申請。南韓下一項挑戰目標，是包含漢陽都城、北漢山城及蕩春臺城等設施的「漢陽首都城廓」，預計爭取列入世界遺產名錄。

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