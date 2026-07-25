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有可信威脅！川普改搭舊空軍一號原因曝　紐時：遭伊朗代理人鎖定

▲▼美國總統川普搭乘新空軍一號前往土耳其參加北約峰會，回程其中一段航程卻改搭舊機。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普搭乘新空軍一號前往土耳其參加北約峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統本月稍早搭乘卡達贈送的新空軍一號，赴土耳其出席北約峰會，回程其中一段航程卻改搭舊款空軍一號。《紐約時報》24日引述多名知情官員披露，美方在峰會期間掌握到伊朗代理勢力鎖定川普及其座機的威脅情資，官員研判威脅具可信度，特勤局建議川普換機後他才改搭舊空軍一號。

威脅鎖定川普　新空軍一號防禦存疑

《紐時》報導，官員掌握的情資顯示威脅並非特別針對新空軍一號，代表其目標為川普本人及他搭乘的所有飛機。白宮迅速更換座機突顯外界對這架卡達贈機安全性的疑慮，因新機雖歷經花費高昂的改裝程序但相對倉促，被認為不具備舊版空軍一號同等級的先進防禦配備。

當時有報導稱以色列曾與美國分享伊朗企圖暗殺川普的情報，但部分美國官員對此持疑，認為以色列企圖藉此激怒川普，進而加強轟炸伊朗。部分知情人士對此指出，促使川普換機的是在土耳其對空軍一號的威脅，和以色列情報部門指稱的威脅無關。

▲▼美國總統川普搭乘新空軍一號前往土耳其參加北約峰會，回程其中一段航程卻改搭舊機。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普回程其中一段航程改搭舊機。（圖／達志影像／美聯社）

川普：每份暗殺名單都有我

川普最初聲稱，換機是為讓駐紮英國的美軍官兵有機會登上新機參觀，並否認此決策涉及安全考量。峰會期間他被追問換機原因時則坦言，「他們想幹掉美國領導人，也就是我。我出現在他們的每一份（暗殺）名單上，我想我目前算是滿幸運的，但這可能不會持續太久。」

相關威脅的細節未在政府內部廣泛傳達，部分官員僅被告知換機是基於對伊朗的整體安全疑慮所採取的預防措施，國會重要議員也未獲知具體內容。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）事後聲明，新空軍一號今秋將暫停使用約一個月，進行額外升級與強化，期間川普將搭乘舊款空軍一號出行。

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