俄軍機「進入領空」！日航空自衛隊戰機緊急升空：北方領土屬日本

▲俄軍偵察機IL-20於24日飛入日本領空，最南抵宮城縣外海。（圖／日本國防衛省統合幕僚監部）

記者羅翊宬／編譯

日本防衛省證實，俄羅斯軍方1架伊留申伊爾-20偵察機（IL-20）飛入日本所稱「北方領土」上空，日方判定為領空侵犯事件，因此派遣航空自衛隊戰機緊急升空回應。這架俄軍情報收集機從大陸方向飛來，經由鄂霍次克海進入太平洋方向，最南飛抵宮城縣外海後折返。

日本防衛省統合幕僚監部昨（24）日公布資訊，指出令和8年（2026年）7月24日上午至下午之間，俄羅斯電子情報偵察機IL-20從大陸方向接近日本周邊空域，途經鄂霍次克海後向太平洋方向飛行，日方確認其航跡後，派出航空自衛隊北部航空方面隊等部隊的戰鬥機緊急升空回應。

日本防衛省表示，該架俄軍偵察機之後持續向南飛行，最遠抵達宮城縣外海附近，隨後沿著相同航線返回，並轉往日本海方向飛行。日方未公布俄軍飛機是否遭攔截或是否有其他接觸行動。

▲日本防衛省公布俄機航跡圖。（圖／日本國防衛省統合幕僚監部）

根據日媒《朝日電視台》，日本防衛省認定俄軍IL-20飛越北方領土上空，構成領空侵犯。由於北方四島（日方稱北方領土）主權爭議長期存在，日方高度關注相關空域活動。據悉，日本所稱「北方領土問題」，就是南千島群島爭議，目前由俄羅斯實際控制。

日本防衛省針對北方領土問題表示，「北方領土目前仍處於無法行使管轄權的狀態，北方領土問題應透過外交談判解決」。日方過去也多次針對俄羅斯軍機接近日本周邊空域表達關切。

IL-20是俄羅斯軍方使用的電子情報偵察機，主要任務包括蒐集通信、雷達等情報資料。