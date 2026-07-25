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日本「零貓熊」滿半年！從友好象徵淪政治籌碼　網友：沒錢養貓熊

▲▼日本東京上野動物園僅存的2隻熊貓曉曉、蕾蕾預計明年1月返回中國，而牠們的姊姊「香香」返回中國後似乎看起來相當開心。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京上野動物園僅存的2隻貓熊曉曉、蕾蕾1月已返回中國，而牠們的姊姊「香香」返回中國後似乎看起來相當開心。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本自從今年1月27日將上野動物園最後兩隻大貓熊曉曉、蕾蕾歸還中國後，至今已長達半年陷入「零貓熊」狀態。由於中國將租借貓熊作為外交宣傳工具，加上日本首相高市早苗針對台海情勢的發言引發北京不滿，日中關係持續低迷，使日本短期內重新迎接貓熊的希望更加渺茫，地方政府引進貓熊的計畫被迫停滯。

根據日媒《共同社》，7月27日將是日本陷入「零貓熊」狀態屆滿半年。今年1月27日，東京上野動物園的雙胞胎貓熊「曉曉」、「蕾蕾」離開日本，隔天正式移交中方後，日本境內已沒有任何貓熊。

這也是自從1972年日本與中華人民共和國建交後，中國贈送貓熊作為友好象徵以來，日本首次完全沒有貓熊。過去貓熊一直被視為象徵中日友好的代表性動物，但如今卻隨著兩國政治關係惡化，重新租借的前景變得黯淡。

報導分析，外界向來認為中國將租借貓熊作為外交籌碼。近來，北京當局對於高市早苗多次針對「台灣有事」的發言反應愈趨強烈，也讓外界普遍認為，日本國內「零貓熊」狀態短時間內恐怕難以解除。

▲▼日本和歌山4熊貓要還中國　民眾請假排隊搶看邊哭邊道別。（圖／翻攝自X／南紀白浜マリオットホテル）

▲日本和歌山縣4隻貓熊送返中國，民眾請假排隊搶看邊哭邊道別。（圖／翻攝自X／南紀白浜マリオットホテル）

受到日中關係惡化影響，原本積極爭取貓熊的地方政府也紛紛放慢腳步，包括宮城縣仙台市、東京都與茨城縣等地的推動工作皆陷入停滯。其中，仙台市原本希望透過引進貓熊，作為2011年東日本大地震震災後重建的象徵，如今也不得不重新評估計畫，甚至考慮是否放棄。

仙台市早在2011年9月便由時任市長向中方提出租借貓熊的請求，同年12月日中領袖會談時，中方還曾表示，「研擬積極研究」，形同釋出正面訊號。市府相關人士回憶，「當時真的相信貓熊會來仙台！」

然而，情勢在2012年急轉直下。日本政府宣布將沖繩縣尖閣諸島（釣魚台）國有化，引發中國強烈反彈，日中關係急遽惡化，仙台市多年來推動的貓熊引進計畫也因此停擺至今，至今仍看不到重啟曙光。

日本網友在Yahoo留言，「與其為了從中國租借飼養貓熊而耗費錢財與人力，不如優先思考如何打造能夠輕鬆培育未來世代的環境」、「雖然還是有人喜歡貓熊，但最近一年來大家都已將焦點轉移至日本獼猴Punch身上」、「我承認貓熊的確很可愛，但日本可能不是這麼需要貓熊存在，畢竟就算貓熊住在日本，我們的生活與經濟也不會跟著改善。」

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