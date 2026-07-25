美軍開火！油輪「硬闖封鎖線」開往伊朗　引擎被轟失去動力

▲ 美軍持續對伊朗發動夜間空襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍持續封鎖伊朗港口，中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）上校24日證實，一艘名為「拉文號」（M/T Lavine）的油輪至少四度嘗試突破封鎖後，美軍向其引擎室開火導致船隻失去動力，目前已無法繼續前往伊朗。

根據《美聯社》，霍金斯強調，軍方事先曾警告船員，但他們並未服從命令，美軍才採取行動。這是自美國本月稍早恢復封鎖以來，第二艘被癱瘓的商船；美國中央司令部此前表示，重啟封鎖後共攔截並驅離12艘商船。

川普：伊朗更認真談判 但仍未排除加強打擊

美軍已連續13晚空襲伊朗，CNN據知情人士報導，總統川普24日在白宮與國安幕僚及內閣官員會面，討論是否維持現行策略或進一步升級軍事行動，會議結果尚不清楚。

川普當天在橢圓形辦公室向媒體表示，伊朗對目前正進行的美伊談判似乎「更加認真」，「我認為是我們目前看過最認真的一次，但這不代表我們會達成協議」，並暗示若外交管道不奏效，軍事行動仍可能持續甚至擴大。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）則回應，伊朗「不會屈服於美國霸凌」，並稱德黑蘭正持續與中國、俄羅斯磋商，強調伊朗「不受威脅所懾，也不會在壓力下讓步」。

沙國空襲荷台達 反制胡塞攻擊油輪

另一方面，沙烏地阿拉伯以伊朗支持的青年運動（Houthi，又譯胡塞武裝）攻擊沙國油輪為由，對葉門西部港口城市荷台達發動空襲，聯軍聯合部隊司令部稱此舉為「相應軍事回應」，並警告青年運動若持續挑釁，將予以毫不留情的打擊。青年運動旗下媒體則報導，荷台達一名電信建築工人在空襲中受傷。