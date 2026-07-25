自助結帳難防賊　日本超市遭順手牽羊「年損500萬」！對策曝光

圖文／鏡週刊

日本許多超市因應人手不足或人事成本，近年陸續引進自助結帳機台，但隨之而來的順手牽羊現象卻讓業者相當頭痛。靜岡縣一家超市統計，2024年他們就因此損失高達500萬日圓（約新台幣100萬元），但因為故意偷竊和「結帳失誤」難以界定，實際被認定偷竊的只有21案。

「順手牽羊」2大手法曝光

《讀賣新聞》報導，超市的自助結帳機台衍生順手牽羊問題，讓超市頭痛不已，被迫要採取相應措施。靜岡縣燒津市的超市「田子重」登呂田店為了要降低人力成本，2023年秋季引進自助結帳機，雖然有效緩解了結帳排隊的人潮，但順手牽羊的被害案例卻急劇增加。

據悉，相關手法包括「將便宜商品的條碼，重疊在高價商品上進行掃描」，或是「用手擋住條碼、假裝有結帳」。該店統計，他們2024年度因順手牽羊而造成的損失高達約500萬日圓，但因為認定上的困難，能確實認定為偷竊的只有21件，價值約數十萬日圓。

防範對策奏效 店長嘆1關鍵難以掌握

為了因應此一情況，該店2025年起設置了照映出自助結帳顧客手部的螢幕，並安排人力主動關切自助結帳的顧客。結果顯示，當年所掌握到的順手牽羊案件降至5件左右。

店長坦言，故意偷竊和結帳失誤的差異很難分辨，無法掌握到的犯罪行為還是很多，有時候因為監視器或結帳的螢幕沒有清楚拍到，導致無法順利破案。

自助結帳日漸普及 專家建議1對策有效因應

日本全國超市協會資料顯示，自助結帳機從2003年就開始引進日本，到2025年全日本設置率約4成；若加上店員掃描、顧客自行結帳的「半自助結帳機」，比例更接近8成。除了人力不足的因素，幾年前的新冠疫情助長了自助結帳的普及。

日本「全國順手牽羊犯罪防止機構」負責人表示，在引進自助結帳機後，竊盜被害案件顯著增加。6月中旬，一場針對靜岡縣內零售業者的應對研習會中，警方指出有鎖定自助結帳機，將商品重疊掃描或用手指遮擋條碼的手法。日本防偷竊系統協會長稻本義範認為，雖然可以利用AI來因應，但主動向前來消費的顧客打招呼也是非常有效的防範方式之一。

靜岡縣警統計，今年1至5月靜岡縣內的順手牽羊掌握件數約1,107件，比去年同期減少144件。2025年的全年掌握件數則為2,875件，比前一年增加206件，查獲超過1,600人，其中約4成為高齡者。

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