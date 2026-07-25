伊朗武器來源成焦點！川普稱習近平、普丁掛保證：不會提供軍火

▲美國總統川普於當地時間24日前往華盛頓特區華爾道夫酒店出席白宮記者協會晚宴。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普24日在社群平台Truth Social發文表示，他相信中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁都沒有向伊朗提供或出售武器。川普透露，習近平曾在北京會面時承諾「無論任何情況下，都不會給或賣伊朗武器」，俄方也做出類似表態。他強調，若中俄真的介入武器供應，將「對他們非常不利」。

川普在貼文指出，習近平是在今年5月北京「川習會」期間向他作出上述承諾，而且這項保證也包含中國企業。他表示，「考慮到我們的關係，我相信他的話」，並補充稱自己也正在對中國提供「非常大的幫助」。

針對俄羅斯方面，川普表示，普丁同樣告訴他，不會向伊朗出售武器。川普提到，儘管俄烏戰爭仍在持續，但他與普丁之間仍維持關係，「就像我和烏克蘭總統澤倫斯基的關係一樣」。

川普也在貼文中談及美國對烏克蘭的軍事援助政策。他表示，普丁了解美國「不是把武器賣給烏克蘭」，而是出售給北約（NATO）國家，由這些國家支付全額價格，至於後續武器如何分配，「我沒有任何想法」。

川普強調，目前外界經常在談論伊朗問題時提到中國與俄羅斯可能參與其中，但依照他的判斷，這兩個主要國家目前並未提供相關軍事支援。他認為，若中俄選擇向伊朗供應武器，將不符合自身利益。

這項說法正值中東局勢緊張之際。川普近期多次透過社群平台發表外交政策立場，而此次貼文主要聚焦於伊朗武器來源問題，並公開說明他與習近平、普丁之間對此議題的溝通情況。