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WSJ：科威特、巴林「首度反擊伊朗」　阿聯幕後支援

▲▼美國海軍第五艦隊駐巴林總部遭到伊朗飛彈攻擊。（圖／路透）

▲美國海軍第五艦隊駐巴林總部，遭伊朗飛彈攻擊。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》（WSJ）報導，科威特與巴林本月初秘密出動戰機，空襲伊朗境內軍事設施。這不僅是2國首次直接報復德黑蘭，也顯示出阿拉伯國家在這場持久戰爭中所面臨的處境。

科巴2國首次反擊　阿聯也援助

伊朗近幾週持續打擊設有美軍基地的科威特與巴林，這2國的空軍規模相對較小，但配有美國與歐洲戰機，不願再讓德黑蘭繼續攻擊他們而不必承擔任何代價。

消息人士向《華爾街日報》揭露了科威特與巴林的首次反擊，還透露空襲目標包括伊朗無人機與飛彈儲存設施等多處軍事據點。

伊朗無人機在巴林首都麥納瑪（Manama）上空遭攔截。（資料照／路透）

▲▼ 伊朗無人機在巴林首都麥納瑪（Manama）上空遭攔截。（圖／路透）

此外，衝突初期多次攻擊伊朗的阿聯，也提供了情報支援與防禦性空中掩護。他們表示，這顯示阿拉伯國家在對抗伊朗方面，展現出初步的合作跡象。

針對報導，阿聯表示支持緩解區域緊張局勢，包括全面開放荷莫茲海峽。該國外交部譴責了針對科威特與巴林的攻擊，並稱該國「與這些國家完全團結一致，重申支持所有旨在保衛他們安全與穩定的措施。」

科威特和巴林政府發言人則未回應。

波灣各國兩難　被迫對抗伊朗

報導指出，波斯灣地區的阿拉伯政府正陷入兩難困境，一方面陷入自己也不想參與的戰爭，一方面必須面對心懷不滿的巨大鄰國伊朗。他們在戰爭期間共同承受了伊朗施加的大部分懲罰，如今正面臨長期僵局威脅到安全與經濟的可能性。

▼位於科威特的阿里薩利姆（Ali Al Salem）基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼位於科威特的阿里．薩利姆（Ali Al Salem）基地。（圖／達志影像／美聯社）

彭博經濟分析師埃斯凡迪亞里（Dina Esfandiary）指出，「若這場戰爭以目前的方式持續下去，對他們而言就是最糟糕的情況。因為這讓他們失去重建並維持『穩定避風港』形象的機會，影響了他們的基本模式。」

隨著衝突持續升溫，阿拉伯政府正在考慮採取更積極措施，重啟荷莫茲海峽。

英國伯明翰大學研究員卡里姆（Umer Karim）認為，波斯灣國家已經開始意識到，這場戰爭將持續好一段時間，「而這最終意味著他們不得不公開對抗伊朗。」各國政府甚至開始考慮伊朗政權更迭的可能性，「因為與現在的伊朗政權長期共存，實際上就代表臣服於伊朗霸權。」

 
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