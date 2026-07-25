美「環孢子蟲症」疫情擴大！疑吃生菜腹瀉　至少1.1萬人感染

▲環孢子蟲卵囊。（圖／翻攝cdc.gov/cyclosporiasis）

記者吳美依／綜合報導

美國中西部面臨史上規模最大的「環孢子蟲症」（cyclosporiasis）疫情，確診及待確認病例合計突破1.15萬例，目前至少98人住院，幸好尚無死亡報告。

這是什麼疾病？

環孢子蟲是一種微小寄生蟲，可能污染新鮮食物或飲水，潛伏期從數日至2週不等，症狀包括水樣腹瀉、食慾不振、體重下降、腹絞痛或脹氣、噁心及疲勞，並且可能持續數週。

疫情規模有多大？

美國疾病管制與預防中心（CDC）資訊顯示，該國「環孢子蟲症」病例在每年5至8月都會明顯上升，但今年數量明顯激增至超過1.15萬例，其中4173例已確診，另外約7400例正在接受實驗室檢測和分析。

根據歷史紀錄，美國過去最大規模疫情約1500例，這次疫情已確定打破紀錄。

目前全美41州均通報病例，但主要集中在中西部9州，光是密西根州截至24日就通報多達8176例，俄亥俄州、印第安納州、伊利諾州、肯塔基州、堪薩斯州等地也出現數百至數千起病例。

▼布魯克林超市貨架上的泰勒農場（Taylor Farms）預製沙拉。（圖／達志影像／美聯社）

衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）表示「已經掌控住疫情」，但症狀可能需要一段時間才會出現，而且流行病學曲線顯示新增病例數未見趨緩。

美國公衛官員正積極追查病例，但這種寄生蟲以難以檢測著稱，病患還必須記得起數週前的飲食狀況。

疫情源頭是什麼？

泰勒農場（Taylor Farms）供應的切絲美生菜（Iceberg lettuce，或譯結球萵苣）被鎖定為最可能污染源，產品已流入墨式連鎖餐廳塔可鐘（Taco Bell）、沃爾瑪、Jack in the Box及多個食品服務通路，涉及配送範圍達27州。

雖然供應商與下游廠商緊急召回或下架，但恐怕也有很大一部分已被吃下肚。