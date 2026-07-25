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開戰反效果？　美情報：伊朗新領袖比父親「更想發展核武」

▲▼ 伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

▲穆吉塔巴2月底至今不曾公開露面。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》引述知情官員說法報導，美國情報評估認為，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba）遠比前領袖、也就是他的父親哈米尼，更熱衷於發展核武。

美情報不樂觀　新領袖恐追求核武

哈米尼生前曾誓言放棄發展核武，而美國情報界認為，穆吉塔巴與新崛起的強硬派政府不僅有意發展先進核武，而且傾向研發可小型化並搭載在遠程飛彈上的熱核彈頭，而非傳統核武。

穆吉塔巴曾公開誓言捍衛伊朗核能力，但未直接表明必須獲得核武。他與美伊今年6月簽署的協議保持距離，宣稱自己雖然批准了這份協議，但「原則上」不認同其中「伊朗不會追求核武」的內容。

由於川普政府正評估是否升級對伊朗的軍事行動，這份情報評估結果可能成為加大軍事壓力的新理由。

▼伊朗鎬山隧道。（圖／路透）

▲▼伊朗納坦茲十字鎬山（Pickaxe Mountain）隧道。（圖／路透）

伊朗有動作　學者質疑戰爭適得其反

儘管美國官員堅稱，德黑蘭尚未採取任何行動重啟核計畫，但伊朗確實已採取一些措施保護核資產。

美國官員透露，伊朗已悄悄將部分離心機轉移至伊朗中部、靠近庫姆市（Qom）的戒備森嚴地下核設施「鎬山」（Pickaxe Mountain）。此舉很可能是重建濃縮能力的第一步，但美國官員認為，目前伊朗更傾向將部分設備移出美國炸彈打擊範圍之外。

華府智庫國防優先（Defense Priorities）中東專案主任凱拉尼克（Rosemary Kelanic）直言，這場戰爭以及美國可能協助沙烏地阿拉伯建立鈾濃縮設施的消息，顯著提高了伊朗追求核武的可能性。

她說，「伊朗現在有更強烈的動機武裝自己，以嚇阻美國或以色列未來顛覆其政權或國家的企圖，這意味著這場戰爭根本適得其反，與阻止伊朗擴核的目標背道而馳。」

 
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