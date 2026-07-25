備戰自民黨總裁選舉！高市早苗「最快8月」改組內閣　憂民意慘跌

▲日本首相兼自民黨總裁高市早苗有意最快於8或9月進行內閣改組與更替黨內人事。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相高市早苗（自民黨總裁）在特別國會實質落幕後，已著手研議內閣改組與自民黨高層人事調整，預計最快8月或9月實施。此次改組聚焦於財務大臣片山皋月等主要閣員，以及自民黨幹事長鈴木俊一等「政權骨架」是否留任。高市早苗也將面臨，是否推動飲食料品消費稅減免的重大決策。

根據日媒《東京新聞》、《共同社》，多名日本政府相關人士透露，高市早苗在特別國會告一段落後，開始評估內閣改造與黨內幹部調整事宜。日本政府將配合臨時國會召集時間，研議具體實施日期。

被視為支撐高市內閣運作核心的主要閣員，包括財務大臣片山皋月，以及負責黨務運營的自民黨幹事長鈴木俊一，兩人去留最受眾人關注，可能影響未來政權布局。

報導指出，高市早苗近期面臨內閣支持率下滑壓力。

▲日本首相高市早苗與自民黨堅持，必須由「男系男子」繼承皇位。（圖／達志影像／美聯社）

多家媒體民調均顯示支持度呈下降趨勢，日媒《朝日新聞》於18、19日實施的民調支持率僅53%，至於日媒《每日新聞》高市支持率則更下探至41%，顯示高市內閣蜜月期已然結束，民眾不滿高市內閣與自民黨優先審理通過皇室典範修正法、毀損國旗犯罪法、副首都法案，而疏於包括飲食料品消費稅減稅等抗物價高漲與日圓貶值。

因此，高市希望透過人事更新展現新氣象，藉此挽回民眾支持，穩定執政基礎。

此外，與自民黨組成聯立政權的日本維新會，也可能安排黨內人士加入內閣。高市政府若納入日本維新會成員，將進一步強化兩黨合作關係，調整現有執政架構。

▲2025年9月，日本自民黨總裁選舉記者會，小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗、小泉進次郎等5位候選人出席。（圖／達志影像／美聯社）

此次改組另一項重要考量，是為明年自民黨總裁選舉提前布局。去年總裁選舉中曾與高市競爭的多名政治人物，包括防衛大臣小泉進次郎、總務大臣林芳正、外務大臣茂木敏充，以及自民黨政調會長小林鷹之，未來職務安排都受到關注。

除了核心閣員去留，年輕政治人物與女性閣員的提拔，也被視為高市改組內閣的重要方向。

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