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快訊／黃仁勳會李在明揭AI合作！輝達、SK商業夥伴規模5000億美元

▲▼南韓總統李在明與輝達執行長黃仁勳24日在美國舊金山會晤。（圖／VCG）

▲南韓總統李在明與輝達執行長黃仁勳24日在美國舊金山會晤。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明訪美期間，於當地時間24日在舊金山與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳會面，黃仁勳透露輝達與SK集團將宣布規模達5000億美元（約新台幣16兆元）的商業夥伴計畫，並將與三星電子、現代汽車、NAVER等南韓企業展開AI、晶片、自動駕駛等領域合作。黃仁勳更表示，將協助南韓打造「韓國AI黃金時代」，迎接人工智慧到來。

根據《韓聯社》，李在明在舊金山展開「科技外交」，接連會晤全球科技企業領袖，包括輝達執行長黃仁勳與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。李在明表示，全球正面臨根本性變化，而黃仁勳正站在變革最前線，感謝輝達依照亞太經濟合作會議（APEC）期間承諾，協助南韓順利取得圖形處理器（GPU）資源。

李在明指出，南韓政府正推動「3大Mega計畫」，希望以人工智慧為核心打造新的社會與國家發展模式。他期待黃仁勳持續扮演重要角色，協助南韓在AI競爭中取得領先地位。

▲▼南韓總統李在明與輝達執行長黃仁勳24日在美國舊金山會晤。（圖／VCG）

黃仁勳在會談透露，輝達與SK集團將公布雙方商業夥伴關係，合作規模達5000億美元。他表示，輝達也將與SK海力士、三星電子展開晶片設計與記憶體設計合作，進一步深化AI半導體供應鏈布局。

除了半導體合作，黃仁勳也提到輝達將大規模投資NAVER，協助這家南韓主要雲端企業擴大在南韓及全球市場的業務。他表示，雙方合作不僅限於國內發展，也將支援NAVER走向國際舞台。

在汽車與機器人領域，黃仁勳透露，輝達將與現代汽車集團合作，共同開發具備自動駕駛功能的Genesis車款。李在明則提到，現代汽車計畫在南韓全羅北道群山新萬金地區投資機器人相關事業，當地居民與年輕世代對此抱有高度期待。

▲▼輝達執行長黃仁勳向南韓總統李在明透露，輝達與SK集團商業合作夥伴規模達5000億美元。（圖／VCG）

黃仁勳也表示，輝達正與LG合作開發可應用於工廠與家庭的能源系統，並計畫透過AI Frontier Lab與南韓進行研究合作，包括安排輝達研究人員赴韓發展。

此外，黃仁勳強調，輝達將與南韓科學技術院（KAIST）合作打造「韓國AI」，目標是開發「為南韓打造的南韓大型語言模型（LLM）」。他表示，相關合作涵蓋AI晶片、實體AI（Physical AI）以及基礎設施等多項領域。

李在明也以輕鬆語氣稱讚黃仁，「勳標誌性的皮革外套總是很適合您」，並提及去年黃仁勳訪韓時，曾與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣舉行「炸雞配啤酒」聚會，笑稱當時未能一同參與感到可惜。

黃仁勳則回應，近期訪問南韓期間，從炸雞到韓式烤肉都能感受到當地活力，更形容「南韓人都喜歡AI」。他表示，在李在明領導下，南韓一年內已取得許多成果，「稱為南韓的黃金時代也不為過」。

►快訊／南韓總統李在明24日啟程訪美　將會晤黃仁勳

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