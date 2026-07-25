中國海警向菲船射水砲！CNN登船目擊南海衝突　黃岩島成衝突熱點

▲2026年7月20日，在南海爭議海域，中國海警人員乘坐硬殼充氣艇，與乘坐橡皮艇的菲律賓海軍人員在仁愛礁附近對峙。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國海警船在南海爭議水域「民主礁」（黃岩島，Scarborough Shoal）附近向菲律賓船隻發射水砲，其中一艘搭載美媒《CNN》攝製組的菲方船隻也慘遭攻擊，成為本週第3起中菲海上緊張事件。《CNN》獲准登上菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）船隻，直擊雙方在這處南海衝突熱點的對峙過程。

根據美媒《CNN》，這艘菲律賓政府船隻當天任務，是前往民主礁附近海域，為當地漁民補充燃料。民主礁雖然主要由環礁、沙洲與潟湖組成，但因位處重要航道，加上中國、菲律賓以及台灣均宣稱擁有主權，使其成為南海局勢高度敏感區域。

當菲律賓船隊接近民主礁時，多艘較大型中國海警船靠近，距離近到《CNN》攝影團隊能清楚看到船上人員的臉孔。中國海警透過擴音器警告菲方，「立即離開……否則我們將依法採取堅決行動。」

隨後，中國海警船持續繞行菲律賓船隻，並朝其發射水砲。菲律賓海巡隊表示，「相關船艦遭遇一連串水砲攻擊與危險操船行為，其中一艘中國海警船一度靠近《CNN》攝影團隊所搭乘的菲方船隻約7公尺距離，造成嚴重碰撞風險。」

菲律賓方面表示，當天共有10艘菲方船隻參與行動，包括3艘海巡船，另有一架小型政府螺旋槳飛機低空飛越附近海域。中國方面則出動15艘船，包括中國海警以及所謂「海上民兵」船隻。

面對升高的對峙情勢，菲律賓船隊最終因區域內颱風發展，取消補給任務並返回港口。當船隻轉向離開後，現場緊張程度明顯下降，但數小時後仍可看到中國海警船在遠處跟蹤菲方船隊。

據悉，民主礁位於菲律賓呂宋島以西約220公里處，距中國海南島約850公里，是一處無人居住的岩礁。自2012年中菲爆發對峙後，中國持續在附近海域部署海警力量，實際掌控周邊水域。