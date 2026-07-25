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英國新首相柏南打造「北部唐寧街10號」辦公室　宣示權力下放地方

▲▼英國新任首相柏南（Andy Burnham）在英格蘭曼徹斯特正式啟用首相辦公室北部分部「北部唐寧街10號」。（圖／路透）

▲英國新任首相柏南在英格蘭曼徹斯特正式啟用首相辦公室北部分部「北部唐寧街10號」。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

英國新任首相柏南（Andy Burnham）在英格蘭曼徹斯特正式啟用首相辦公室北部分部「北部唐寧街10號」（No 10 North），並在當地主持首次國家經濟委員會會議，宣示將中央決策權力從倫敦白廳（Whitehall）與西敏（Westminster）進一步下放地方，形容這是英國「史上最大規模的權力再平衡」。

不過，反對黨則質疑，此舉只是昂貴的政治噱頭，無助改善施政效率。

根據英媒《BBC》、《衛報》，柏南於當地時間24日在新辦公室向公務員表示，「北部唐寧街10號」不只是新增一處辦公空間，而是未來權力、活力與新想法匯聚的地方。他強調，政府將透過這座據點推動真正的地方分權，讓英國各地都能受惠，而非僅限於英格蘭西北部，並稱這項改革代表政府正重新改造國家治理模式。

▲▼英國新任首相柏南（Andy Burnham）在英格蘭曼徹斯特正式啟用首相辦公室北部分部「北部唐寧街10號」。（圖／路透）

他也反駁外界質疑設立新辦公室成本過高，直言許多批評來自「以倫敦為中心」的觀點。他表示，每次地方政府都得前往倫敦爭取資源，同樣需要付出高昂成本，因此建立一座能與倫敦形成平衡的「北方權力中心」反而更有效率，「至少它能讓大家感受到，這是一個更均衡的國家，大事也能在這裡完成。」

依照規劃，柏南未來每週都將在「北部唐寧街10號」辦公，部分涉及地方分權及區域經濟發展的決策權，也將由財政部及住房、社區與地方政府部轉移至新據點處理，相關部會仍會共同參與決策。此外，他透露，本週與蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭地方政府領袖會談後，也已同意推動類似模式，讓地方擁有更多決策權。

▲▼英國新任首相柏南（Andy Burnham）在英格蘭曼徹斯特正式啟用首相辦公室北部分部「北部唐寧街10號」。（圖／路透）

「北部唐寧街10號」目前設於曼徹斯特市中心的赫倫大廈（Heron House），與情報機構共用辦公空間，政府新建辦公大樓則預計2032年完工。唐寧街證實，柏南當天先從倫敦飛往格拉斯哥，再轉往曼徹斯特主持會議，強調政府會在兼顧公務需求、安全及行程安排下，確保納稅人的資金獲得妥善運用。

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