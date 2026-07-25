詹姆斯加盟76人　6天前直播說1句話露餡

▲詹姆斯（LeBron James）宣布加盟76人。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）加盟76人，與恩比德（Joel Embiid）聯手爭冠。不過其實詹姆斯在18日直播不小心脫口說了一句話，似乎當時就已經決定要去哪了。

18日詹姆斯與網球巨星喬柯維奇（Novak Djokovic）一同參加節目The Shop直播。過程中他不經意講出「相信過程（trust the process）」這句是76人隊的及恩比德經典金句。

▲詹姆斯選擇加盟七六人，傳出是因為勇士沒讓他看見爭冠希望。（圖／CFP）

直播脫口口號澄清避爭議

當時詹姆斯表示，最重要的就是自己想要打球，並且維持在高水平狀態發揮，希望前往理念一致且每日實踐冠軍習慣的團隊，但關鍵依然是相信過程。隨後他澄清並非暗指要前往該隊，還開玩笑提到自己自從2003年進入聯盟開始就經常講這句話，當時甚至不知道恩比德誕生了沒。

事後詹姆斯選擇跳過騎士、熱火、勇士與灰狼等隊伍，震撼拍板加入76人展開爭冠行列。這項決定讓人推測18日當天或許早有定數，當時脫口而出相關詞彙後，為了避免引起過多聯想與議論才連忙打圓場。

生日大禮與賓州紀念日

這項消息公布的24日當天，正好是76人總教練納斯（Nick Nurse）的59歲生日，這項決定無疑成為一份十分特別的生日祝賀。

對此，美國賓州州長賈許夏皮羅（Josh Shapiro）也在第一時間公開宣布，特別將7月24日這天訂定為「勒布朗詹姆斯日（LEBRON JAMES DAY）」，為這次加盟事件帶來滿滿話題性與期待感。