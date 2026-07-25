日31歲女業務存296萬提早「半退休」　4年就後悔

記者黃翊婷／綜合報導

日本一名女子小萌（化名）在31歲時帶著1500萬日圓的資產進入「半退休」狀態，靠著兼職工作、壓低生活開銷來過活，但僅僅4年她就後悔了，因為越來越嚴重的通膨徹底壓垮了她的計畫，如果繼續這樣下去，恐怕到70、80歲還得繼續工作，於是她決定找一份穩定的正職工作，重新回到職場。

▲小萌帶著1500萬日圓的資產辭去正職工作，改靠兼職過活，但僅過了4年就後悔。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，小萌表示，31歲那年她的總資產達到1500萬日圓（大約新台幣296萬元），當時她在某大型企業擔任業務，經常加班到深夜，還要承受主管緊盯業績的壓力，長期下來身心逐漸不堪負荷，於是萌生辭去正職工作、改靠兼職和節省過活的想法，「我當時只想趕快逃離那種痛苦的工作模式」。

小萌說，她不需要住高級公寓，也不需要名牌衣物或前往高級餐廳消費，每個月的開銷大約10萬日圓（大約新台幣1.9萬元），於是她搬入車站附近的舊公寓，每個月租金4萬日圓（大約新台幣7900元），並在當地一間小公司擔任兼職的行政人員，每個月的薪水實領13萬日圓（大約新台幣2.5萬元）。

起初，小萌發現自己不用加班、沒有業績壓力，每天都能準時下班，還有餘裕慢慢沖泡咖啡，甚至有空閒時間可以經營YouTube頻道，但這樣的生活過了4年，她逐漸感到不安，原因是越來越嚴重的通膨，食物、水電和日用品幾乎都漲價了，生活費也從每個月的10萬日圓變成13萬日圓，徹底擊潰她的「靠節省撐到底」計畫。

小萌直言，她已經節省到快要喘不過氣，房東還有意調漲房租，更別提未來可能面臨的老年醫療費用等問題，照這樣的方式生活下去，她恐怕得一直工作到70、80歲，於是不得不開始思考究竟是要「重新找一份正職工作」，還是乾脆「工作到老」。

小萌認為，雖然很害怕，但她現在才35歲應該還有重建職涯的機會，如果繼續拖下去，年紀大了，不僅沒有工作，還沒有錢，那才是最可怕的事情，所以她決定重新求職，「我深深感受到，時代與經濟環境一直都在改變。幾年前做的人生模擬，現在早就不適用了。」