黃仁勳20年前照片出土！網友讚嘆　X首發文近3000萬人朝聖

▲輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（圖／攝影中心攝）

記者葉國吏／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳於24日首度在X平台發文，分享公司簽署的公開信並強調開源AI模型的重要性。這是他個人在X上的第一則貼文，9小時吸引近3000萬人朝聖，底下還有網友貼出黃仁勳2004年在雜誌封面的模樣，讓人驚呼「怎麼越來越年輕」。

黃仁勳在貼文中指出，人工智慧將改變所有產業、驅動每家公司發展，並由全球各國共同建構。他強調，世界需要前沿封閉模型與前沿開放模型並存，開放模型不僅能強化安全性與網路安全，還能加速技術創新擴散並促進國家自主。

跨界攜手倡導開放權重

這封名為《開放權重與美國AI領導地位》（Open Weights and American AI Leadership）的公開信，由輝達與多家科技公司及投資機構共同簽署，名單包含Meta、Microsoft、IBM、Mistral AI、Andreessen Horowitz與Hugging Face等業者。

公開信主張，開放權重模型能讓企業、大學與機構在不需從頭訓練或支付昂貴費用的情況下取得AI能力，進而擴大經濟參與、強化市場競爭並避免遭單一供應商鎖定，同步提升美國在AI領域的領導地位。

值得一提的是，黃仁勳這篇第一篇文章，在發文9小時就引來超過2800萬人瀏覽觀看、1.1萬人回覆。底下還有網友貼出2004年黃仁勳在雜誌封面的照片，問到「老黃，三十年了（編按：其實是20年），還有什麼事是你每天早上醒來會緊張的？」大家看到2004年的黃仁勳驚呼「越來越年輕」、「现在比以前酷好多」。