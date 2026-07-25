黃仁勳、微軟、Meta共同呼籲國會：不要扼殺開源AI

▲NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

科技大廠「輝達」（NVDA）與「微軟」（MSFT）等企業24日聯名致函美國國會，公開支持開源AI模型，呼籲立法者避免過早限制，以免扼殺市場競爭並迫使創新流向海外。

這封公開信由輝達執行長黃仁勳領銜簽署，並有約24家企業及產業組織共同參與。黃仁勳在信中強調，政府應避免施加過早限制，進而影響整體產業市場競爭。

企業不滿封閉模型成本

這次聯名凸顯開源與封閉模型爭論持續升溫。包含輝達及中國AI實驗室多採取開放策略；相反地，「OpenAI」與「Anthropic」等公司則以掌控權限的封閉模型為主。

近期矽谷企業對封閉模型使用成本日益不滿。「Palantir Technologies」（PLTR-US）高層指出，在自有資料中心部署開源模型可降低成本，並減少對單一供應商的依賴。

防禦網攻凸顯開源優勢

AI開發平台「Hugging Face」近期遭失控AI系統發動網路攻擊，因封閉模型對資安設限，公司最後改採中國開源AI模型協助防禦，凸顯開源模型在資安研究上的彈性優勢。

隨著國會提高警覺並擬定急停機制法案，川普政府也評估制裁中國開源機構。輝達等企業承認應重視國安，但認為封閉模型同樣有遭入侵風險，應透過精準機制解決。