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川普不滿歐盟重罰Google　揚言啟動301調查課稅

▲▼歐盟,歐盟旗幟。（圖／路透）

▲歐盟。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）不滿歐洲聯盟（EU）近期針對科技巨頭「Google」開出最新反托拉斯罰款，今日重砲揚言將對歐盟祭出關稅，並啟動正式貿易調查。

法新社（AFP）報導，川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，歐盟將為這種非法且極不道德的行為付出沉重代價，並強調自己過去一直警告對方相關後果。

揚言啟動301條款調查
川普指出，針對歐盟掠奪美國企業的做法，美方將立即啟動「1974年貿易法」（Trade Act of 1974）第301條（Section 301）進行調查，預期儘可能在最早時間課徵大幅關稅。

川普強調，美利堅合眾國絕不是歐洲的存錢筒，官方絕不會允許這種情況持續發生。美方依據第301條授權，可調查並透過加徵關稅等方式對歧視性外國貿易措施展開報復。

跨大西洋貿易恐面臨風險
這起爭端源於歐盟執行委員會（European Commission）23日宣布，因Google違反「數位市場法」（DMA），開罰8.9億歐元（約新台幣327.25億元）罰款，引發美方強烈不滿。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）批評該裁決破壞雙方建設性對話，對跨大西洋貿易穩定構成實質風險。儘管歐盟強調法規非針對美企，但雙方貿易框架已面臨嚴峻考驗。

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